СБУ підозрює екснардепа Мураєва в запереченні російської агресії

Служба безпеки України повідомила колишньому народному депутату Євгену Мураєву про нову підозру – про це відомство заявило 11 травня.

Правоохоронці зібрали нові докази «підривної діяльності» Мураєва, який очолює заборонену партію «Наші» – за їхніми даними, він продовжив поширювати проросійську пропаганду після початку повномасштабної війни.

«Так, переховуючись за кордоном, він дав інтерв’ю, в якому називав збройну агресію РФ проти України «внутрішнім громадянським конфліктом». Також екснардеп розповсюджував фейки про внутрішню ситуацію в Україні, закликав її громадян скласти зброю перед рашистами і виправдовував тимчасове захоплення частини території нашої держави», – йдеться в повідомленні.





Також, додає СБУ, до заборони каналу «Наш», який належав Мураєву, він використовував цей ресурс для «дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні на користь РФ». Відомство посилається на підсумки експертизи, яка підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта в інтересах Росії.

Слідчі заочно повідомили Мураєву про підозру за статтею про «виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників».

«Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності», – додає СБУ.

Колишній парламетар наразі не коментував нову підозру.

Читайте також: Депутату Ради Дубінському повторно повідомили про підозру в державній зраді – ОГП

Мураєв вже перебуває в розшуку у справі про державну зраду та розпалювання національної ворожнечі та ненависті. У разі визнання винним йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У березні 2024 року СБУ завершила досудове розслідування і передала до суду справу щодо Мураєва про державну зраду.

У червні минулого року Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив діяльність партії Мураєва «Наші». А в лютому того року РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій проти телеканалу «Наш», який належить Євгену Мураєву. Колишній народний депутат назвав санкції «злочином».

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мураєв зник з країни.