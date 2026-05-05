Депутату Ради Дубінському повторно повідомили про підозру в державній зраді – ОГП

Офіс генерального прокурора України 5 травня повідомив про підозру в державній зраді одному з депутатів чинного скликання Верховної Ради, не назвавши конкретного імені. Обставини справи вказують на Олександра Дубінського.

У відомстві зазначили, що депутату повідомили про підозру «в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану». Політику інфкримінують навмисні дії на шкоду інформаційній безпеці України та надання допомоги «державі-агресору у проведенні підривної діяльності».

Серед іншого також зазначається, що під час розслідування прокурори спільно з іншими правоохоронними структурами досліджували понад 50 відеозвернень та публікацій політика, розміщених в особистому телеграм-каналі, інших соцмережах та різних інформаційних ресурсах.

«Працівники ДБР у взаємодії із СБУ повідомили про нову підозру у держзраді чинному народному депутату, який навіть перебуваючи в СІЗО продовжував активну антиукраїнську пропаганду», – йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань, яке веде досудовий розгляд.

Олександр Дубінський у телеграмі повідомив про слідчі дії щодо нього та його адвокатів, назвавши справу «сфабрикованою».

Дубінський перебуває у СІЗО за кількома звинуваченнями. До суду вже передана справа про підозру у державній зраді, яку нардепу повідомили в листопаді 2023 року. Тоді Дубінського та ще одного депутата, Андрія Деркача, нині члена Ради федерації РФ, запідозрили в роботі на російську військову розвідку.

У 2020 і 2021 роках українська влада США запровадила проти Деркача та Дубінського санкції. Деркача звинуватили у втручанні в американські вибори. Стверджувалося, що він понад 10 років був агентом російських спецслужб. Про Дубінського влада повідомила, що він діяв у мережі Деркача і брав участь у російських дезінформаційних кампаніях, націлених на американських громадян. Деркач був позбавлений громадянства президентом України Володимиром Зеленським у січні. Його мандат у Раді був анульований.