Засновника бренду «Хортиця» заочно засудили в РФ за звинуваченням у фінансуванні ЗСУ. В Україні щодо Черняка теж є підозри

Бізнесмен Євген Черняк, засновник алкогольного холдингу Global Spirits (бренди горілки «Хортиця», «Мороша» та «Первак»), заочно засуджений російським судом до 14 років позбавлення волі. Про оголошений Черняку вирок повідомила прокуратура Москви, не уточнюючи, який суд розглядав справу.

57-річного громадянина України Черняка звинувачували за частиною 1.1 статті 205.1 КК РФ (фінансування тероризму). За версією слідства, в період із травня 2022 року до лютого 2023 року він організував перерахування на рахунки іноземних компаній понад 300 мільйонів рублів «нібито в рахунок виконання умов договорів та контракту на постачання коньячних дистиляторів». Ці кошти, стверджувало слідство, «насправді призначалися для надання фінансової та матеріальної допомоги військовослужбовцям ЗСУ».

Кримінальна справа щодо Черняка в Росії була порушена в липні 2023 року. Росфінмоніторинг вніс бізнесмена, який перебуває за межами Росії, до списку терористів та екстремістів. У червні 2024 року активи алкогольного холдингу Global Spirits у Росії були націоналізовані.

В Україні Євгена Черняка та ще шістьох провідних менеджерів його компаній підозрюють у фінансуванні російської агресії. За даними СБУ, компанії продовжили вести бізнес у Росії навіть після початку повномасштабного вторгнення і в 2022 році перерахували до російського бюджету 6 мільярдів гривень податків та зборів.