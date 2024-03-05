СБУ повідомила, що передала до суду справу ексдепутата Мураєва про держзраду

Служба безпеки України завершила досудове розслідування і передала до суду справу про державну зраду щодо колишнього народного депутата від проросійської партії «Наші» Євгена Мураєва, повідомляє пресслужба СБУ.

«Фігурант використовував підконтрольний йому телеканал «Наш» для масового поширення кремлівської пропаганди в Україні», – йдеться у повідомленні.

Також СБУ вважає, що Мураєв «сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення РФ».

Якщо суд визнає політика винним, йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Мураєв повідомлення СБУ наразі не коментував.

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому народному депутатові в кінці липня 2023 року.

У червні минулого року Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив діяльність партії Мураєва «Наші». А в лютому того року РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій проти телеканалу «Наш», який належить Євгену Мураєву. Колишній народний депутат назвав санкції «злочином».

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мураєв зник з країни. Останній пост на його сторінці в телеграмі викладений 25 лютого 2022 року.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Офіс генерального прокурора передав до суду майже 1,5 тисячі кримінальних проваджень за обвинуваченнями в державній зраді.