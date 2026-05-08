Підсанкційний бізнесмен, якого в ОП пов’язують із Медведчуком, заявив, що ніколи не мав із ним зв’язків 

Бізнесмен Богдан Пукіш, щодо якого президент України Володимир Зеленський запровадив санкції, заявив, що не знайомий із Віктором Медведчуком і ніколи не мав із ним ані бізнесових, ані політичних контактів. Про це він сказав в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода Live».

За словами Пукіша, інформацію про його нібито зв’язки з Медведчуком поширювали окремі ресурси і анонімні Телеграм-канали, через що він подав позови до суду.

«Я Віктора Медведчука особисто не знаю, я з ним ніколи не був знайомий, ніколи з ним навіть поряд не стояв, не жав йому руку – ні як ворогу, ні як партнеру. Я ніяких з ним стосунків в бізнесі, в роботі, в політиці не мав. Від слова взагалі», – заявив бізнесмен.

Пукіш також прокоментував згадки про нього на сайті руху «Український вибір» Віктора Медведчука. Він пояснив, що у 2013 році місцеві представники руху в Івано-Франківську звернулися до його ініціативної групи для проведення акції до 8 березня.

«Вони просто попросили долучитися до акції на 8 березня, і ми тоді подарували квіти жінкам. І ніяких більше спільних фото нічого подібного у нас не було. Візитівку (на сайт – ред.) вони всунули без мого дозволу», – сказав він.

Підприємець стверджує, що не був членом жодного підрозділу «Українського вибору» та отримав відповідні підтвердження від Міністерства юстиції.





Пукіш заявив, що дізнався про запровадження санкцій щодо нього під час поїздки на безпековий бізнес-форум у Стамбулі, куди був запрошений як представник оборонної галузі.

«Мене повідомила дружина, що я підсанкційна особа. Спочатку я подумав, що це якийсь вкид», – зазначив він.

Пукіш заявив, що після запровадження санкцій звернувся до Офісу президента, Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки, Національного антикорупційного бюро та Міністерства економіки з проханням пояснити підстави такого рішення. За словами бізнесмена, в обласному управлінні СБУ йому повідомили, що санкційне подання надходило «згори».

«Я не знаю, на основі чого це відбувається. Ми звернулися в Офіс президента, ми звернулися в НАБУ, ми звернулися в СБУ, ми звернулися в РНБО, ми звернулися в Міністерство економіки. Я хотів би, щоб мені дали пояснення, яким чином, на основі чого, хто подав. Якщо мене хотіли внести в санкції – будь ласка, але спочатку треба було мене викликати, витребувати документи. СБУ ж не просто подає. Вони ж нас контролюють, контролювали і перевіряли. І коли я звертаюся до СБУ області за роз’ясненням, вони кажуть: «Ми не подавали, це зверху подавали». Добре, що зверху. Немає питань. Але скажіть, будь ласка, на основі чого?», – сказав Пукіш.

Він заявив, що санкції призвели до розриву контрактів і фактичної зупинки роботи його підприємств. Бізнесмен додав, що його компанії працюють у сфері виробництва військового обладнання та боєприпасів, а діяльність підприємств регулярно перевіряли українські спецслужби.

Також він розповів, що його підприємство відвідували народні депутати з оборонного комітету Верховної Ради.

«Роман Костенко, Завітневич Олександр бачили мою продукцію, вони у нас були. І вони мені подячно сказали, що вони здивовані тим, що ми робимо. А мені так гірко зараз, ви собі просто навіть не уявляєте», – підсумував бізнесмен.

Щодо запровадження санкцій проти Пукіша Радіо Свобода звернулося із відповідними запитами до Офісу президента та Служби безпеки України.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 2 травня запровадив санції проти п’яти осіб. Зокрема, як зазначено, щодо «українського бізнесмена, соратника та партнера підсанкційного Віктора Медведчука Богдана Пукіша».

У документі вказано, що «їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України».

«Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі в приватизації та оренді державного майна», – повідомляв Офіс президента.

Санкції застосовані на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.