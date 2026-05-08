Умєров і нові «плівки Міндіча»

Гроші, дрони, броніки: Міндіч «курував» Умєрова? | Свобода Live

Рустем Умєров «засвітився» на нових «плівках Міндіча». В розшифровках (якщо вони аутентичні) Умєров називає Міндіча «братом» і не суперечить, коли співвласник 95-го кварталу інструктує міністра оборони. Про необхідність звільнення Рустема Умєрова (чи хоча б його відсторонення) заявляли не лише громадські активісти, чи опозиціонери, але й народні депутати від влади.

Чи не є це підставою для його відставки?

У Офісі президента вважають, що поки не варто ухвалювати такі кадрові рішення. Чому?

Як плівки пояснюють у секретаріаті Рустема Умєрова? Ми запитали у керівниці Служби секретаря РНБО.

Виробник зброї Пукіш під санкціями

А також у випуску Свобода Live обговорили санкції, які запроваджують у тому ж РНБО. Чому у списки потрапляють громадяни України? На яких підставах вони там опиняються?

Ми поговорили із підприємцем оборонної сфери, який потрапив у останній список санкцій – Богданом Пукішем. На сайті президента стверджується, що він є соратником Віктора Медведчука, але сам Пукіш це заперечує.

Чому підприємець, який в тому числі, виконує оборонні замовлення для Міноборони потрапив у санкційний список?

Що сказав Пукіш в ефірі?

Бізнесмен Богдан Пукіш, щодо якого президент України Володимир Зеленський запровадив санкції, заявив в ефірі проєту Радіо Свобода «Свобода Live»., що не знайомий із Віктором Медведчуком і ніколи не мав із ним ані бізнесових, ані політичних контактів.

За словами Пукіша, інформацію про його нібито зв’язки з Медведчуком поширювали окремі ресурси і анонімні Telegram-канали, через що він подав позови до суду.

«Я Віктора Медведчука особисто не знаю, я з ним ніколи не був знайомий, ніколи з ним навіть поряд не стояв , не тис йому руку – ні як ворогу, ні як партнеру. Я ніяких з ним стосунків в бізнесі, в роботі, в політиці не мав. Від слова взагалі», – заявив бізнесмен.

Пукіш також прокоментував згадки про нього на сайті руху «Український вибір» Віктора Медведчука. Він пояснив, що у 2013 році місцеві представники руху в Івано-Франківську звернулися до його ініціативної групи для проведення акції до 8 березня.

«Вони просто попросили долучитися до акції на 8 березня, і ми тоді подарували квіти жінкам. І ніяких більше спільних фото нічого подібного у нас не було. Візитівку (на сайт – ред.) вони всунули без мого дозволу », – сказав він.

Підприємець стверджує, що не був членом жодного підрозділу «Українського вибору» та отримав відповідні підтвердження від Міністерства юстиції.

Пукіш заявив, що дізнався про введення санкцій щодо нього під час поїздки на безпековий бізнес-форум у Стамбулі, куди був запрошений як представник оборонної галузі.

«Мене повідомила дружина, що я підсанкційна особа. Спочатку я подумав, що це якийсь вкид», – зазначив він.

Пукіш заявив, що після запровадження санкцій звернувся до Офісу президента, РНБО, СБУ, НАБУ та Міністерства економіки з проханням пояснити підстави такого рішення. За словами бізнесмена, в обласному управлінні СБУ йому повідомили, що санкційне подання надходило «зверху».