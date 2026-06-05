Ще одна фірма, пов’язана з народним депутатом від «ОПЗЖ» Бортом, виграє мільйонні тендери – «Схеми»

Після того, як компанія «ДС Пром Груп», пов’язана з народним депутатом України Віталієм Бортом, у 2023 році потрапила до «чорного списку» Антимонопольного комітету через антиконкурентні узгоджені дії, інша пов’язана з ним фірма – «Шляхове ремонтно-будівельне управління №82» – продовжила вигравати підряди на ремонт та утримання доріг. Відтоді вона отримала близько 300 мільйонів гривень державних коштів. Ця компанія взяла в оренду у «ДС Пром Груп» офісне приміщення, матеріально-технічну базу та виконує підряди на її техніці. Про це повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).

Раніше журналісти встановили зв’язок між народним депутатом, обраним від нині забороненої «ОПЗЖ», Віталієм Бортом та компанією «ДС Пром Груп», яка з його приходом до Верховної Ради в 2019 році почала отримувати мільярдні контракти на будівництво і ремонт автодоріг, у тому числі в межах президентської програми «Велике будівництво». Відтоді вона отримала підряди на 5,5 мільярдів гривень. Фірму зрештою у 2023 році оштрафував Антимонопольний комітет, який вніс її до «чорного списку» за антиконкурентні дії.

Журналісти виявили факти, що вказують на пов’язаність Віталія Борта та «ДС Пром Груп» з іншою фірмою, яка продовжила вигравати бюджетні підряди на ремонти та утримання доріг на сотні мільйонів гривень.

Мова про зареєстроване на Чернігівщині акціонерне товариство «Шляхове ремонтно-будівельне управління №82». Його кінцевим бенефіціарним власником вказаний Олександр Богатиренко. Однак чоловік тісно пов’язаний із родиною депутата Борта. Зокрема, разом із донькою, дружиною, зятем та тестем депутата він значиться співзасновником іншої компанії зареєстрованої у столиці – «Стандарт Девелопмент», які тримають тут свою частку, зокрема через Кіпр.

Також, як встановили «Схеми», Олександр Богатиренко, дружина нардепа Ольга Борт та її батько Анатолій Трандафілов (тесть депутата) користувалися однією і тією ж електронною скринькою на домені gmail.com. Витоки з баз даних свідчать, що Олександр Богатиренко використовував цю пошту під час отримання медичних послуг, ця ж скринька вказана у реєстрі юридичних осіб як контактні дані фізичних осіб-підприємців Ольги Борта і Анатолія Трандафілова.

Журналісти також з’ясували, що «ШРБУ №82» під час виконання робіт за державними тендерами тепер користується обладнанням «ДС Пром Груп». Договір про оренду був укладений менше, ніж через місяць, відколи «ДС Пром Груп» потрапив до «чорного списку» АМКУ.

Так, починаючи з 15 січня 2024 року, «ШРБУ № 82» орендує у «ДС Пром Груп» офісне приміщення та матеріально-технічну базу в Броварах площею 500 квадратних метрів.

У тендері від березня 2026 року на майже 10 мільйонів гривень на капітальний ремонт проїздів та тротуарів у Броварах «ШРБУ № 82» повідомило, що для виконання робіт використовуватиме матеріально-технічну базу, техніку та виробничі потужності, які належать «ДС Пром Груп».

У ще одному тендері на майже 13 мільйонів гривень від 2025 року – на експлуатаційне утримання дороги державного значення – ПрАТ «ШРБУ № 82» повідомляло, що використовує техніку, надану саме ТОВ «ДС Пром Груп». Так само під час ще двох тендерів на Кіровоградщині.

«Схеми» наприкінці травня звернулися із запитами до «ШРБУ № 82» та «Дс Пром Груп» і чекають на відповідь. Журналісти також звернулися із проханням про коментар до народного депутата Віталія Борта і оприлюднять відповідь, щойно отримають.

Віталій Борт, обраний від «ОПЗЖ» – нині член депутатської групи «Платформа за життя і мир». Був депутатом чотирьох скликань (останнє – з 2019-го). Голосував за так звані «диктаторські закони» 16 січня 2014 року. У квітні того ж року Борт був на засіданні Макіївської міськради, на якому місцеві депутати проголосували за так званий «референдум про долю Донбасу». Борт публічно це підтримав.

У 2024 році депутат увійшов в тимчасову слідчу комісію ВР щодо використання коштів на будівництво фортифікацій і закупівлю дронів, але через публічний розголос його виключили зі її складу. Його спричинило розслідування «Схем» про те, що у квітні та у липні 2023 року Віталій Борт виїжджав за кордон у триденні службові відрядження за погодженням голови Верховної Ради, але обидва рази не повертався вчасно, а залишався за межами України ще на місяць. Після публікації в ОГП повідомили, що розслідують кримінальне провадження за фактом вчинення службового підроблення чинним народним депутатом України. Минуло понад два роки, з того часу – ніяких публічних результатів. На запит «Схем» у ДБР повідомили: «досудове розслідування триває».

У новому розслідуванні журналісти з’ясували, що Віталій Борт у період з 2024 по лютий 2026 року продовжив їздити за кордон у відрядження, але більшість часу відпочивав з родиною у Маямі. Ці поїздки депутат поки не прокоментував. У ДБР зазначили, що долучили ці нові дані з розслідування «Схем» до матеріалів кримінального провадження.

У розслідуванні «Схеми» також розповідають про родинний бізнес у Криму і окупованій частині Запоріжжя, діяльність якого приносить мільйони рублів податків у бюджет РФ.