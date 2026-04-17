«Схеми» виявили зв’язки нардепа Борта з підрядником «Великого будівництва», якого АМКУ вніс у «чорний список»

Народний депутат Віталій Борт, обраний від нині забороненої «ОПЗЖ», для виїзду за кордон у відрядження чи на відпочинок користувався автомобілями, які належать «ДС Пром Груп» – компанії, де раніше працював сам Борт, і яка з його приходом до Верховної Ради в 2019 році почала отримувати мільярдні контракти на будівництво і ремонт автодоріг, у тому числі в межах президентської програми «Велике будівництво». Про це йдеться в новому розслідуванні проєкту «Схеми» (Радіо Свобода).

У 2023 році Антимонопольний комітет України заборонив цій компанії брати участь у держзакупівлях через «змову» з іншою фірмою, яка на той момент належала зятеві Віталія Борта. На прохання журналістів про коментар депутат поки не відповів.

У розслідуванні журналісти проєкту «Схеми» також розповідають про нові закордонні поїздки депутата, майно у Маямі й родинний бізнес у Криму і окупованій частині Запоріжжя, діяльність якого приносить мільйони рублів податків у бюджет РФ.

У червні 2024 року, коли Віталій Борт прямував у відрядження до Європи разом із дружиною, дочкою і двома онучками, він перетнув кордон на автомобілі Mercedes-Benz V 300D 2021 року випуску. Це авто належить підприємству «ДС Пром Груп» із Броварів, яке займається капітальним ремонтом доріг.

Влітку 2025-го нардеп прямував у відрядження до Угорщини й Естонії. Під час виїзду і в’їзду в Україну він загалом чотири рази перетинав кордон на іншому автомобілі броварської фірми – це була Audi A6 2025 року випуску.

Те, що саме Борт був за кермом цього автомобіля під час відрядження до Угорщини, підтверджує система фіксації штрафів. Нардеп перетнув подвійну суцільну смугу.

Раніше, до обрання народним депутатом у 2019 році, Віталій Борт працював у «ДС Пром Груп» на посаді заступника директора з економічних питань. Із приходом Борта до ВР компанія почала вигравати мільярдні тендери на ремонт доріг і сумарно отримала 5,5 мільярдів гривень бюджетних коштів, в тому числі в рамках президентської програми «Велике будівництво», з яких майже 2 мільярди – вже після початку повномасштабного вторгнення. До 2019 року суми державних підрядів компанії були значно менші.

В 2023 році Антимонопольний комітет оштрафував «ДС Пром Груп» за «антиконкурентні узгоджені дії» під час тендеру на капітальний ремонт дороги державного значення. Власником іншої компанії, яку АМКУ звинуватив у «змові», на той момент був Андрій Щербань. Це – чоловік дочки нардепа Яни Борт-Щербань.

Тобто компанія, де раніше працював сам Борт, узгоджувала свої дії з компанією, яка належала зятю нардепа, йдеться в розслідуванні.

Наприкінці 2025 року «Схеми» також помітили автомобіль колишнього працівника згаданої компанії «ДС Пром Груп» на території маєтку під Києвом, який належить матері народного депутата Валентині Борт.

Журналісти проаналізувати податкові накладні «ДС Пром Груп» і не знайшли інформацію щодо здачі в оренду автомобілів Віталію Борту для виїзду за кордон. Згадок про ці автівки в деклараціях депутата також немає.

«Якщо нардеп користувався автомобілями безоплатно, то це може свідчити про порушення антикорупційного законодавства в частині обмеження отримання подарунків посадовими особами. За це передбачений штраф і конфіскація такого подарунку, тобто коштів, заощаджених Бортом, які б він мав витратити на оренду авто компанії», – вважає голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик.

Журналісти звернулися до двох не пов'язаних між собою київських компаній, які спеціалізуються на здачі представницьких авто напрокат. За оренду аналогічної Audi для подорожі за кордон, де він сумарно пробув 41 день (у червні-липні 2025 року, коли оформлював відрядження до Угорщини), в одній фірмі озвучили вартість у 5 з половиною тисяч доларів, в іншій - понад 8 тисяч. Таким чином, якщо Борт користувався автомобілем безкоштовно, він міг заощадити від майже 230 тисяч гривень до близько 330 тисяч гривень (у перерахунку станом на той час) лише під час цієї однієї поїздки.

«Схеми» відправили запит Віталію Борту. Редакція чекає на відповідь.

Журналісти також звернулися до інших згаданих у розслідуванні осіб та компаній стосовно віднайдених фактів.

У компанії «ДС Пром Груп» відповіли, що автомобіль Audi, на якому їздив нардеп, орендувала його дружина – в червні 2025 фірма уклала «договір найму транспортного засобу», без обмежень щодо території користування. Але якої була вартість цієї оренди у компанії не уточнили.

Щодо автомобіля Mercedes-Benz, на якому Борт разом з родиною їздив у відрядження в червні 2024-го, в «ДС Пром Груп» повідомили, що тоді на цьому авті до Угорщини їздив водій компанії Олександр Романець.

«Водій Романець О.Б. був направлений у службове відрядження для вирішення виробничих питань» – зазначили у компанії. Про те, що тоді на цьому ж авті у своє службове відрядження прямував Віталій Борт, як встановили у розслідуванні журналісти – у відповіді компанії не згадується.

«Схеми» звернули увагу, що особа з ім’ям Олександр Романець вказана на сайті ВР як помічник-консультант депутата Борта на громадських засадах.

У компанії також додали: «Повідомляємо, що Віталій Борт на безоплатній основі не користувався автомобілями ТОВ «Дс Пром Груп». Також хочемо запевнити, що будь-якого впливу на діяльність ТОВ «Дс Пром Груп» Віталій Борт не здійснює. В частині питання про накладення АМКУ штрафу, повідомляємо, що Товариство не вчиняло порушень антимонопольного законодавства, а тому вважаємо, що рішення АМКУ є необґрунтованим і таким, що підлягає скасуванню».

Віталій Борт, обраний від «ОПЗЖ» – нині член депутатської групи «Платформа за життя і мир». Був депутатом чотирьох скликань (останнє – з 2019-го). Голосував за так звані «диктаторські закони» 16 січня 2014 року. У квітні того ж року Борт був на засіданні Макіївської міськради, на якому місцеві депутати проголосували за так званий «референдум про долю Донбасу». Борт публічно це підтримав.

У 2024 році депутат увійшов в тимчасову слідчу комісію ВР щодо використання коштів на будівництво фортифікацій і закупівлю дронів, але через публічний розголос його виключили зі її складу. Його спричинило розслідування «Схем» про те, що у квітні та у липні 2023 року Віталій Борт виїжджав за кордон у триденні службові відрядження за погодженням голови Верховної Ради, але обидва рази не повертався вчасно, а залишався за межами України ще на місяць. Після публікації в ОГП повідомили, що розслідують кримінальне провадження за фактом вчинення службового підроблення чинним народним депутатом України. Минуло понад два роки, з того часу – ніяких публічних результатів. На запит «Схем» у ДБР повідомили: «досудове розслідування триває».

У новому розслідуванні журналісти з’ясували, що Віталій Борт у період з 2024 по лютий 2026 року продовжив їздити за кордон у відрядження, але більшість часу відпочивав з родиною у Маямі. Ці поїздки депутат поки не прокоментував. У ДБР зазначили, що долучили ці нові дані з розслідування «Схем» до матеріалів кримінального провадження.