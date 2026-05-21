Кравченко подав до МКС матеріали про депортацію в’язнів із Херсонщини та Миколаївщини до Росії

Генеральний прокурор Руслан Кравченко передав до Міжнародного кримінального суду нові докази депортації українських ув’язнених до Росії – про це він повідомив 21 травня.

«Скерував до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду новий пакет матеріалів про депортацію та незаконне утримання в РФ понад 1800 українських в’язнів із Херсонської та Миколаївської областей», – повідомив він у своїх соцмережах.

За даними генпрокурора, в листопаді 2022 року російські військові примусово перемістили цих людей через окупований Крим до колоній у Росії. Докази свідчать, що це була завчасно організована операція: від захоплення українських в’язниць до утримання людей на території Росії.

«У російських колоніях українських в’язнів б’ють, катують, піддають психологічному тиску, погрожують розстрілами та змушують до будівництва ворожих військових укріплень. Їм примусово нав’язують громадянство РФ, незаконно утримують після завершення строку покарання або затримують повторно. Це воєнні злочини та злочини проти людяності відповідно до норм міжнародного гуманітарного права», – констатував Кравченко.

Він додав, що в основі матеріалів, які передали до МКС, лежать свідчення понад 400 потерпілих та очевидців, аналіз рішень російських судів, офіційних документів, відповідей державних органів РФ та інших доказів.





Генпрокурор вказав на участь у цій роботи громадської організації «Захист в’язнів України», Європейської правозахисної мережі «EPLN – European Prison Litigation Network» та Харківської правозахисної групи.

На 2024 рік було відомо, що близько 3 тисяч людей в 11 в’язницях потрапили в окупацію з моменту широкомасштабного вторгнення, за даними Мін’юсту. Це – заклади у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській та Херсонській областях. Понад 2 тисячі в’язнів – примусово вивезли до Росії, водночас правозахисники говорять про майже 3 тисячі. Міжнародне право називає такі дії депортацією.

Ще 20 тюрем залишаються в окупації з 2014-го. На той момент у них перебувало 29 тисяч людей.