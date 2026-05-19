Суд у Росії ув’язнив двох людей у справі про фінансування ЗСУ, серед них – громадянка України

Мурманський обласний суд засудив мешканця Сєвєроморська Володимира Грабовецького і громадянку України Поліну Кузьміну, яка проживала в Москві, до 14 і 12 років колонії відповідно у справі про фінансування української армії.

Грабовецького визнали винним у державній зраді, Кузьміну – в пособництві у держзраді. Обом також призначили штрафи на суму 450 тисяч та 400 тисяч рублів.

За версією слідства, Грабовецький був опонентом повномасштабної війни проти України та «розробив план» допомоги збройним силам України та Службі безпеки України. Для здійснення переказів він нібито залучив Кузьміну, яка мала можливість відправляти кошти в Україну через своїх родичів.

Грабовецький і Кузьміна з грудня 2022 року до травня 2024 року здійснили 78 переказів. Гроші, що надійшли, як стверджується, нібито використовувалися для купівлі техніки, спеціального обладнання та озброєння, у тому числі безпілотників та транспорту.

Позиція самих засуджених щодо обвинувачень невідома.

Як повідомляв у грудні 2025 року правозахисний проєкт «Перший відділ», 2025 рік став рекордним за кількістю вироків за статтями про держзраду, шпигунство та конфіденційну співпрацю з іноземцями. За ними російські суди минулого року засудили 468 людей. Виправдувальних вироків не було.