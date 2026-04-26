У тюремній лікарні в РФ помер співробітник оборонного заводу в Курську, засуджений за статтею про держзраду

У Саратові в туберкульозній лікарні Федеральної служби виконання покарань №1 помер співробітник оборонного заводу з Курська Роман Сидоркін, повідомляє «Русь Сидящая». У відповідь на листівку, надіслану Сидоркіну, надійшла відповідь зі словами «Помер 8.01.2026 р.» Роману Сидоркіну було 52 роки.

«Медіазона» нагадує, що Сидоркіна та його колишню дружину Тетяну, які працювали на оборонному підприємстві в Курську, затримали навесні 2022 року. ФСБ звинуватила їх у тому, що вони передали військовій розвідці України «технічну документацію та зразки виробів військового призначення, які застосовуються при створенні озброєнь та військової техніки», а також у готуванні підриву залізничних колій у прикордонні.

Улітку 2023 року Романа Сидоркіна засудили до 17 років ув’язнення, а Тетяну Сидоркіну – до 13 років.

Навесні 2025 року Роману Сидоркіну ухвалили вирок у новій справі та збільшили термін. Разом із колишнім колегою Олександром Воробйовим його звинуватили в крадіжці виробів військового призначення «для подальшої реалізації на території іноземної держави». З урахуванням попереднього покарання Роману Сидоркіну призначили 23 роки позбавлення волі (перші три роки у в’язниці, а решту – в колонії суворого режиму), пише «Медіазона».

Роман Сидоркін не був визнаний політв’язнем, але його ім’я включене до списку жертв політичних репресій, який ведуть правозахисники «Меморіалу».

Також цього тижня стало відомо про смерть у місцях позбавлення волі політв’язня Олега Тиришкіна, який відбував дворічний термін за статтею про «виправдання тероризму» за коментарі у російській соцмережі «ВКонтакте». 8 квітня в СІЗО Комсомольська-на-Амурі наклав на себе руки 53-річний художник Андрій Акузін, заарештований через коментар в інтернеті. 17 квітня стало відомо про смерть в виправній колонії у Воронежі 43-річного політв’язня, проповідника та блогера Вегана Христолюба Божого. За словами його знайомих, його знайшли повішеним у ШІЗО.