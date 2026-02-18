Міжнародний інститут преси: військові РФ використовують маркування PRESS для ударів по журналістах

Троє журналістів загинули в Україні внаслідок ударів російських дронів, ще 12 зазнали поранень унаслідок дій військових РФ, щонайменше 18 потрапили під обстріли, але лишилися неушкодженими, йдеться в звіті Міжнародного інституту преси щодо свободи преси в Європі за 2025 рік.

«Нещодавні технологічні розробки у сфері FPV-дронів допомагають російській армії легше атакувати журналістів. Смерть Антоні Лаллікана, Альони Храмової та Євгена Кармазіна показала, що маркування PRESS замість захисту журналістів у зонах бойових дій все частіше використовується росіянами як спосіб ідентифікації та завдавання ударів по журналістах, які повідомляють про повномасштабне вторгнення в Україну», – вказано в розділі звіту, присвяченому ситуації в Україні.

Загальна кількість репортерів, вбитих під час виконання ними своєї роботи з 2022 року зросла до 16, з них п'ятнадцять – на території України та одна – Вікторія Рощина – під час ув'язнення в Росії.

3 жовтня 2025 року французький фотожурналіст Антоні Лаллікан був убитий російським дроном у селищі Комишуваха. Через двадцять днів українські журналісти Альона Грамова та Євген Кармазін, які працювали на телеканалі FREEDOM, загинули внаслідок атаки російського дрона в Краматорську.

У 2025 році троє українських репортерів, Владислав Єсипенко, Дмитро Хилюк і Марк Каліуш, були звільнені з російських в’язниць.

За даними Інституту масової інформації, на червень 2025 року в Україні від початку російсько-української війни у 2014 році загинули 113 медійників, з них 106 – від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Як йдеться в моніторинговому дослідженні ІМІ, у 2025 році в Україні зафіксували 130 порушень свободи слова, 67 із них скоїла Росія внаслідок свого повномасштабного вторгнення.