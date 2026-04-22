«Віка не встає!» – свідки розповіли про останні дні журналістки, яка загинула в російській в’язниці

Російські тюремники не надали українській журналістці Вікторії Рощиній в останні дні її життя медичної допомоги, якої вона критично потребувала. Про це пише міжнародна організація «Репортери без кордонів» (RSF) із посиланням на свідків, що бачили процес помирання авторки Радіо Свобода та українських засобів інформації.

«Віка не встає!» Вранці 19 вересня 2024 року в слідчому ізоляторі № 3 у місті Кізел, що в Пермському краї Росії, Вікторія Рощина не вставала з ліжка. Ув’язнена Росією з моменту її арешту в серпні 2023 року на окупованих територіях України, ця незалежна українська журналістка лежала нерухомо. Ув’язнені, з якими вона ділила камеру, попередили охоронців. Вони прибули, евакуювали інших ув’язнених і наказали журналістці встати – марно. Потім Вікторію Рощину забрали, але неможливо дізнатися, чи була вона ще жива, чи ні», – йдеться в публікації.

У місті Кізел Вікторія Рощина провела трохи більш як тиждень, останні дні свого життя.

«Її перевели туди з в’язниці №2 у Таганрозі, місті на південному заході Росії. Свідок, якого перевели разом з нею, каже, що подолання майже 2000 кілометрів між двома містами тривало приблизно чотири дні – потягом, а потім фургоном. Ті, хто бачив її під час цієї подорожі, описують жінку-скелета, яка хиталася на ногах і мала «жовтуватий» колір обличчя, що нагадував жертв Голодомору. Деякі в’язні ділилися з нею їжею та знали її за репутацією. Вона була журналісткою, яку заарештували за те, що вона «казала правду», і яка відмовилася їсти. «Вона сказала, що не їстиме, поки наших хлопців катують», – каже один зі свідків, який залишається анонімним з міркувань безпеки», – йдеться в публікації.

За даними свідків, Вікторія Рощина була виснажена, коли прибула до Кізела, їй було важко встояти на ногах, і вона непритомніла.

«Проте російська тюремна система продовжувала жорстоко поводитися з нею в Кізельському слідчому ізоляторі №3, розташованому в Уральському регіоні, де насильство над ув'язненими є систематичним. Усіх українських ув'язнених, як цивільних, так і військовослужбовців, б'ють, зокрема під час оглядів камер. Вікторія Рощина не була винятком. Умови у в’язниці були нелюдськими: переповнені, сирі та крижані камери. До середини вересня температура вже була низькою. «Ми тремтіли», – сказав один звільнений солдат. Після понад 13 місяців ув’язнення Вікторія Рощина була надзвичайно слабкою внаслідок фізичного та психологічного жорстокого поводження», – відзначають «Репортери без кордонів».

За даними французького медіаконсорціуму Forbidden Stories, на тілі Вікторії Рощиної, яке Росія повернула Україні, бракувало кількох органів, зокрема мозку, гортані та очних яблук, а також були сліди тортур. Українська влада намагається встановити правду, а стан її тіла робить практично неможливим визначення причини її смерті, повідомила Генеральна прокуратура України. У прокуратурі додали, що цей випадок далеко не поодинокий. Росія неодноразово повертала тіла у стані, який перешкоджає будь-якій незалежній експертизі.

Українська влада зараз проводить попереднє розслідування щодо директора СІЗО в Кізелі В’ячеслава Перевозкіна, в очолюваній яким установі «катують та убивають українських полонених». Також тривають слідчі дії щодо директора СІЗО №2 у Таганрозі, де раніше утримувалася журналістка.

У жовтні 2024 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка зникла безвісти під час поїздки на окуповані території і яку утримували на території Росії, померла в російському полоні.

У вересні 2025 року журналістам проєкту Слідство.Інфо вдалося встановити, що Рощина загинула в СІЗО №3 у Кізелі в Пермському краї РФ 19 вересня 2024 року. Журналістку незаконно утримували у тюрмах РФ понад рік. Її перевезли до Кізела за 8 днів до загибелі.