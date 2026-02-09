Журналістку Рощину регулярно відправляли до карцера в СІЗО Таганрога. Одного разу вона різала собі вени – «Слідство.Інфо»

Українську журналістку Вікторію Рощину, яка загинула в російському полоні, регулярно відправляли до карцера під час ув’язнення в слідчому ізоляторі міста Таганрога Ростовської області. Одного разу, коли їй не дозволили зустрітися з психологом, вона спробувала порізати собі вени, розповів виданню «Слідство.Інфо» колишній український полонений.

Журналісти не називають справжнього імені свого співрозмовника, репрезентуючи його під псевдонімом «Бритва». Його повернули в Україну в жовтні 2025 року. За словами «Бритви», якийсь час його тримали в камері поряд із Рощиною і вони «можли навіть перестукуватися перед сном і бажати один одному на добраніч».

Журналістка, за словами колишнього полоненого, постійно вимагала, щоб до неї привели психолога та замінили книги, «просилася до оперативних співробітників». «Рощиній «прилітало» нормально. На думку росіян, вона себе погано вела, була шумною. Їм треба було, щоб всі тихесенько сиділи і не відкривали рота», – розповів «Бритва».

У СІЗО Таганрога Рощину за «неправильну поведінку» неодноразово відправляли до карцера, стверджує колишній полонений. «У карцері систематичні побиття. Там маленька камера, вранці виносиш матрац, ліжко пристібають і все. Ти то ходиш, то на підлозі сидиш», – розповів співрозмовник журналістів.

Під час однієї з ранкових перевірок, стверджує «Бритва», Рощина знову вимагала, щоб до неї привели психолога. Наглядачів таке прохання обурило.

«У дівчини починається істерика. І вони (наглядачі, — ред.) оруть на неї: «Іди в камеру! Не тріпай нерви!» І вона в камеру заходить. Чуємо крики. І вона, я так зрозумів, зірвала пластиковий плафон і порізала собі вени. Але не сильно, шкіру тільки попсувала. Поприбігали медики», – розповів «Бритва».

27-річна Вікторія Рощина, яка співпрацювала в тому числі і з Радіо Свобода, потрапила в полон у серпні 2023 року в Енергодарі Запорізької області, окупованому російськими військами на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вона поїхала до Енергодара як позаштатний автор «Української правди» для підготовки репортажу.

Кілька місяців Рощину тримали у відділках поліції та СІЗО в різних містах як на окупованій території, так і в Росії. Очевидці розповідали, що журналістку катували, вона схудла до 30 кілограмів і не могла ходити без сторонньої допомоги.

Передбачалося, що у вересні 2024 року журналістку включать в обмін військовополоненими, але в результаті влада РФ оголосила, що Рощина померла. Тіло журналістки зі слідами тортур передали Україні в лютому 2025 року.

За даними «Слiдство.Інфо», Рощина перед загибеллю утримувалася в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю. Раніше Офіс генпрокурора України повідомляв, що журналістку тримали в СІЗО Таганрога в Ростовській області. В Україні повідомили про підозру начальникові ізолятора В’ячеславу Перевозкіну. Йому загрожує довічне ув’язнення.