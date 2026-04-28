Суд у Росії ув’язнив двох жителів Мелітополя за звинуваченнями в шпигунстві й теракті

Російский Південний окружний військовий суд 28 квітня виніс вироки двом жителям окупованого Мелітополя Денису Глущенку та Олександру Малишеву, повідомляє канал «Настоящее время» з посиланням на пресслужбу суду.

Кожного з них засудили до 26 років позбавлення волі за звинуваченнями в здійсненні теракту, участі в терористичній спільноті та шпигунстві. Перші п’ять років вони проведуть у в’язниці, решту – в колонії суворого режиму.

За версією слідства, Глущенко та Малишев у 2022 році нібито встановили контакт із представниками Головного управління розвідки Міноборони України. У лютому 2023 року вони та інші учасники «терористичного співтовариства» збирали та перевіряли інформацію про будинки, в яких могли перебувати російські військові.





Як стверджує обвинувачення, на підставі зібраних ними даних про місця дислокації підрозділів управління ФСБ та управління Росгвардії «було завдано ракетно-бомбового удару, внаслідок чого були повністю зруйновані або частково пошкоджені будівлі».

Російські силовики затримали Глущенка та Малишева 17 жовтня 2023 року. Під час суду, за повідомленням пресслужби, вони визнали провину.

Українська сторона наразі не коментувала вирок.

За даними російських медіа, Малишев має громадянство Росії.

Як повідомляв раніше правозахисний проєкт «Перший відділ», 2025 рік став рекордним за кількістю вироків за статтями про держзраду, шпигунство та конфіденційну співпрацю з іноземцями. За ними російські суди минулого року засудили 468 людей. Виправдувальних вироків не було.