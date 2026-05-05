У Росії двох вчених-фізиків засудили за статтею про держзраду

У російському Новосибірську суд 5 травня визнав двох вчених-фізиків винними у держзраді й призначив їм по 12 з половиною років позбавлення волі кожному, повідомляє державне агентство новин ТАСС.

Як зазначає проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії, у чому саме звинуватили Валерія Звегінцева і Владислава Галкіна, офіційно не повідомляється. Процес відбувався у закритому режимі. За даними російського видання «Комерсант», приводом для кримінальної справи могла стати стаття про газову динаміку в одному із зарубіжних журналів.

До набуття чинності вироку вчені будуть перебувати під домашнім арештом. Захист відмовився коментувати результати судового розгляду, пише «Комерсант».

Звегінцев є засновником лабораторії «Аерогазодинаміка великих швидкостей» Інституту теоретичної і прикладної механіки Сибірського відділення РАН. Галкін був доцентом Томського політехнічного університету і співавтором Звегінцева у наукових публікаціях.

Після затримання Звегінцева у 2023 році його колеги виступили на захист вченого. У своєму листі вони зазначили, що стаття, за яку, ймовірно, переслідують Звегінцева, перед публікацією двічі пройшла перевірку «на наявність відомостей обмеженого доступу».

Раніше до 15 і 14 років колонії засудили колег Звегінцева з Інституту теоретичної і прикладної механіки Олександра Шиплюка й Анатолія Маслова. За даними Reuters, Шиплюка звинувачували у передачі секретних матеріалів на науковій конференції у Китаї у 2017 році. Шиплюк не визнав провину і наполягав, що вся нібито передана інформація є у відкритому доступі.

За даними Верховного суду Росії, минулого року вироки у справах про держзраду винесли майже 300 обвинуваченим (усі обвинувальні). Більшість справ пов’язані зі звинуваченнями у підтримці України.