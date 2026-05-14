Уповноваженою з прав людини у РФ стала Яна Лантратова. В Україні її звинувачують у депортації дітей

Новою уповноваженою з прав людини у Росії стала Яна Лантратова. З 2016 року цю посаду обіймала Тетяна Москалькова, вона пропрацювала два терміни.

Лантратова з 2021 року була депутаткою Держдуми, у лютому 2025 року вона очолила комітет парламенту з розвитку громадянського суспільства, питань громадських та релігійних об’єднань. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну вона стала їздити окупованими територіями.

В Україні Лантратову та дружину депутата Держдуми Сергія Миронова Інну Варламову звинувачують у «примусовій індивідуальній депортації осіб, які перебувають під захистом», та «порушенні законів та звичаїв війни». За даними слідства, наприкінці серпня 2022 року вони під виглядом офіційного візиту приїхали до окупованого російською армією Херсона та вивезли з Херсонського обласного будинку дитину двох дітей – 10-місячну Маргариту Прокопенко та дворічного Іллю Ващенка.

«Встановлено, що за станом здоров’я вони не потребували додаткового обстеження та лікування. Отже, для їхньої депортації до Росії не було об’єктивних причин. За інформацією слідства, українським дітям видали свідоцтва про народження російського зразка», – йдеться в повідомленні генпрокуратури України.

За даними видання «Медуза», її призначення лобіював режисер Микита Міхалков.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію дітей із окупованих російськими військами територій України.