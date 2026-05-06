Суд у Росії засудив українського полоненого до 22 років ув’язнення

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив до 22 років позбавлення волі українського військовополоненого Романа Клюкіна – про це заявила пресслужба суду 6 травня.

Згідно з вироком, перші п’ять років Клюкін має провести у в’язниці, а решту терміну – в колонії суворого режиму.

Російське слідство звинуватило 49-річного українського військовополоненого в «шпигунстві та участі у діяльності терористичної організації». За заявою суду, в жовтні 2024 року він уклав контракт із кримськотатарським батальйоном імені Номана Челебіджихана, який воює в лавах ЗСУ, де був стрільцем-санітаром. Цей батальйон у Росії визнаний терористичною організацією.





Російська служба Радіо Свобода з посиланням на дані проєкту «Если б не было войны» припускає, що Романа Клюкіна взяли в полон 7 березня 2025 року на території Курської області. Звинувачення стверджує, що він за «шпигунським завданням» збирав відомості про російських військових на Донеччині.

У повідомленні суду також йдеться, що Клюкін нібито визнав провину. Можливості незалежно отримати його позицію щодо звинувачень немає.

Правозахисники зазначають, що Росія у порушенні Женевської конвенції та інших норм міжнародного права судить українських полонених за різними звинуваченнями, найчастіше пов’язаними з тероризмом, не надаючи їм статусу військовополонених та належного за цим статусом імунітету комбатантів.

Загалом у Росії було винесено вироки сотням українських полонених. Декого з них обміняли згодом на російських військовополонених в Україні.

Як повідомляв у грудні 2025 року правозахисний проєкт «Перший відділ», 2025 рік став рекордним за кількістю вироків за статтями про держзраду, шпигунство та конфіденційну співпрацю з іноземцями. За ними російські суди минулого року засудили 468 людей. Виправдувальних вироків не було.