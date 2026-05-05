Жителя Керчі засудили до 18 років колонії за звинуваченням у «держзраді» – російський суд у Криму

Підконтрольний РФ Верховний суд Криму засудив 60-річного жителя Керчі до 18 років позбавлення волі за звинуваченням у «державній зраді», повідомила 5 травня пресслужба суду на своїх сторінках у соціальних мережах.

«Суд кваліфікував дії підсудного за ст. 275 Кримінального кодексу Російської Федерації – державна зрада, тобто скоєне громадянином Російської Федерації шпигунство – передавання, збирання з метою передавання противнику відомостей, які можуть бути використані проти Збройних сил Російської Федерації», – йдеться в повідомленні суду.

Крім позбавлення волі, російський суд призначив йому штраф у розмірі 400 тисяч рублів і обмеження волі на 1 рік 6 місяців після завершення основного терміну.

Про те, коли і за що саме затримали керчанина, а також інші подробиці справи пресслужба суду не уточнює.

Ім’я та прізвище чоловіка не називаються, а його публічна позиція відсутня. Наскільки обґрунтованим є звинувачення та оголошений вирок, в умовах війни перевірити важко.

У Росії та на окупованих нею територіях силовики переслідують проукраїнськи налаштованих жителів. Проросійський кримський блогер Олександр Таліпов у своїх телеграм-канал публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Внаслідок таких скарг кримчан затримують та притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію» армії РФ.

У березні правозахисний проєкт «Трибунал.Кримський епізод», посилаючись на закритий звіт ініціативи Irade, зазначив, що кількість відео затримань кримчан за звинуваченнями в екстремізмі або виправданні тероризму останнім часом суттєво зросла.