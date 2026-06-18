Лідери ЄС вирішили продовжити санкції проти РФ одразу на рік – замість шести місяців

Лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі 18 червня завершили дискусію щодо України, ухвалили відповідні висновки й вирішили продовжити санкції проти Росії за її неспровоковану агресію на 12 місяців. Про це за підсумками саміту повідомила речниця голови Європейської ради Антоніу Кошти.

Раніше проти продовження антиросійських санкцій одразу на рік, а не на шість місяців виступали Угорщина та Словаччина. Європейський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк ще ввечері 17 червня писав, що лідери Євросоюзу «завтра погодяться продовжити секторальні санкції» щодо РФ «на 12 місяців, а не на шість, як це завжди було досі».

Європейський Союз продовжує нарощувати санкційний тиск на Росію. Менш ніж через два місяці після ухвалення 20-го пакета санкцій від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, 9 червня Єврокомісія представила державам-членам ЄС проєкт 21-го пакета санкцій.

Ключовою є пропозиція внести до санкційного списку низку високопоставлених російських діячів, зокрема патріарха Московського Кирила, що не підтримує тепер уже Болгарія. Також – президента Міжнародної шахової федерації Аркадія Дворковича та історика Володимира Мединського, який входив до складу російської переговорної групи на зустрічах з українськими посадовцями раніше цього року.

Попередній уряд Угорщини блокував запровадження санкцій проти цих осіб, однак нове керівництво в Будапешті підтримує такі заходи, повідомили Радіо Свобода джерела в ЄС.