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Новини | Міжнародні

Переговорник Мединський і патріарх Кирило: стало відомо, кого ЄС може додати в «чорні списки»

Серед найпомітніших фігур у пропозиції з оновлення санкційних списків ЄС – російський історик, помічний російського президента Володимир Мединський, якого Володимир Путін призначив очільником делегації від РФ на переговорах про завершення війни в Україні
Серед найпомітніших фігур у пропозиції з оновлення санкційних списків ЄС – російський історик, помічний російського президента Володимир Мединський, якого Володимир Путін призначив очільником делегації від РФ на переговорах про завершення війни в Україні

Євросоюз готується поповнити «чорні списки» ще 42 іменами. Персональні санкції загрожують відомим росіянам, проти чийого включення до списку послідовно виступав колишній прем’єр Угорщини Віктор Орбан. Документ із пропозицією до 21-го пакету санкцій опинився у розпорядженні Радіо Свобода.

Заборона на в’їзд до ЄС і замороження їхніх активів на його території може очікувати на провідних російських бізнесменів, керівників оборонних підприємств, банків, криптовалютних проєктів.

Серед найпомітніших фігур у пропозиції з оновлення списків – російський історик, помічний російського президента Володимир Мединський, якого Володимир Путін призначив очільником делегації від РФ на переговорах про завершення війни в Україні.

У документі ЄС Мединський названий «центральною фігурою урядової пропаганди». Згадані його підручники, де Україна представлена як частина «російського світу». Також – захист ним «спеціальної військової операції» (так у РФ офіційно називають війну) й заперечення викрадення українських дітей російською стороною. Примітно, що кандидатом у персони нон-ґрата ЄС Мединський став на тлі дискусій у блоці про можливі переговори з Росією.

У «чорний список» пропонують додати Володимира Гундяєва, відомого як патріарх Московський і всієї Русі Кирило. Ці спроби були й в минулому, але Кирила в останній момент викреслювали зі списків. У внутрішньому документі ЄС сказано, що він «послідовно виправдовував і підтримував агресивну війну Росії проти України», називаючи її «священною».

Персональні санкції загрожують російському олігарху Іскандару Махмудову, в чиїй власності російський виробник локомотивів, залізничного обладнання і рухомого складу. В ЄС його вважають ключовим підрядником оборонної промисловості.

Також до «чорного списку» може потрапити співвласник «Лукойлу» Вагіт Алекперов. У внутрішньому документі ЄС зазначено, що Алекперов був присутній на зустрічі з Володимиром Путіним у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну, де йшлося про західні санкції і їхній вплив.

«Той факт, що його запросили на цю зустріч, свідчить про його близькість до найближчого оточення Володимира Путіна… Вагіт Алекперов залучений до роботи в економічних секторах, що забезпечують суттєве джерело доходів уряду Російської Федерації, який відповідає за анексію Криму й дестабілізацію України», – сказано в документі.

Персональні санкції можуть вдарити по олігарху Михайлу Гуцерієву – засновнику конгломератів, що мають інтереси в нафті, вугіллі, нерухомості й роздрібній торгівлі, йдеться в документі. У ЄС вважають, що бізнес-інтереси Гуцерієва в енергетичному секторі «відіграють значну роль у механізмах, що підтримують потоки доходів російського державного бюджету під час війни в Україні».

Ще одна фігура, – чинний міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов, що називав себе «солдатом Путіна». В документі зазначено, що він обіцяв підтримувати реабілітацію через спорт російських солдатів, які воювали проти України. Серед його пріоритетів зазначений розвиток спортивної інфраструктури на українських територіях, окупованих Росією.

Персоною нон-ґрата може стати також президент Міжнародної шахової федерації Аркадій Дворкович, що обіймав керівні посади в уряді Росії. Він публічно підтримував анексію Криму й називав окуповані українські міста «новими територіями» Російської Федерації.

Персональні санкції загрожують Олександру Жарову – гендиректору «Газпром-Медіа Холдингу». Це державний медіаконгломерат в Росії, що виступає основним інструментом для воєнної пропаганди й інформаційних операцій Кремля. «Газпром-Медіа Холдинг» під керівництвом Жарова, вважають у ЄС, виконував «ідеологічне завдання» з формування громадської думки щодо війни Росії проти України.

9 червня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила з пропозицією 21-го пакету санкцій, яким, зокрема, пропонується заборонити в’їзд до ЄС військовим, що брали участь у війні проти України. Розширюються експортні й імпортні обмеження, а також – санкції проти енергетичного й фінансового секторів Росії.

Пропозицію належить вивчити й схвалити державам-членам ЄС. Для схвалення санкцій потрібна їхня одностайна згода. Перелік осіб під персональними санкціями розширюється з запровадженням кожного нового пакету.

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    Зоряна Степаненко

    Міжнародна оглядачка, кореспондентка Радіо Свобода та створеної Радіо Свобода мережі «Настоящее время» у Брюсселі. Теми: політика, міжнародні відносини, безпека, оборона

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