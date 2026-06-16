Канада розширює санкції проти російського ВПК й тіньового флоту

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміт «Групи семи» у Франції, повідомляє його пресслужба 16 червня.

Поміж іншого, Карні підтвердив підтримку Канадою України та готовність продовжувати тиск на Росію. Тільки цьогоріч, за його даними, Канада надала Україні 2,8 мільярда доларів військової допомоги й запровадила санкції проти понад 3 400 фізичних та юридичних осіб, а також проти понад 600 суден.

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Крім того, він заявив, що Канада запроваджує нові санкції, «спрямовані проти російського тіньового флоту, енергетичних доходів, оборонно-промислових та дезінформаційних суб’єктів»:

«Цей пакет буде спрямований проти загалом 162 фізичних, юридичних осіб та суден – усі вони є активами російської військової машини. Прем’єр-міністр також наголосив на зусиллях Канади щодо створення Банку оборони, безпеки та стійкості для забезпечення багаторічного, недорогого фінансування ініціатив у сфері оборони, безпеки та стійкості».

Сторони також обговорили зміцнення оборонно-промислового партнерства між країнами, включаючи виробництво безпілотників.

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Володимир Зеленський подякував Канаді за новий пакет санкцій проти Росії. За його словами, на зустрічі сьогодні він обговорив із Карні формати оборонної співпраці, участь Канади у фінансуванні виробництва українських дронів за данською моделлю й співпрацю в енергетичній сфері.

У лютому 2026 році Канада підтвердила намір виділити 2 мільярди доларів військової допомоги для України на 2026-2027 фінансовий рік.