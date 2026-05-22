Провінція Альберта проведе референдум з питання виходу зі складу Канади

Уряд канадської провінції Альберта додасть до призначеного на осінь референдумупитання про те, чи має регіон залишитися у складі Канади чи розпочати юридичний процес голосування щодо відділення. Про це повідомляє канадська телекомпанія CBC.

Як повідомила прем’єр-міністерка Альберти Даніель Сміт, виступаючи зі зверненням 21 травня, референдум не призведе до того, що провінція відокремиться від Канади. Але якщо жителі Альберти проголосують «за», то це допоможе владі провінції зрозуміти, в якому напрямку хочуть рухатися громадяни.

Очільниц уряду Альберти зазначила, що виступає за те, щоб провінція залишилася у складі Канади, саме так вона має намір голосувати на референдумі.

Голосування заплановане на 19 жовтня.

Джерела Financial Times повідомляли в січні, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа кілька разів зустрічалися з представниками сепаратистського руху Alberta Prosperity Project, який виступає за незалежність Альберти.

Трамп кілька разів пропонував Канаді стати 51-м штатом США. У відповідь прем’єр-міністр Канади Марк Карні говорив, що «Канада ніколи не буде частиною Америки ні в якому вигляді, ні в якій формі».