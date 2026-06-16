Федоров обговорив із міністром оборони Канади посилення ППО та виробництво дронів

Україна розширює оборонну співпрацю з Канадою, заявив міністр оборони Михайло Федоров за підсумками розмови з канадським колегою Девідом Макгінті 16 червня.

Сторони, за його словами, визначили подальші кроки співпраці в обороні:

«Один із головних фокусів – протиповітряна оборона. Балістичні ракети залишаються одним із найбільших викликів для України, тому обговорили подальшу підтримку в межах механізму PURL та можливість закуповувати ракети PAC-3 через JUMPSTART».

Федоров також подякував Макгінті за ракети AIM-9 для літаків F-16, передані Україні за логістичної підтримки Бельгії. Ці ракети, зокрема, допомагають протидіяти російським повітряним атакам.





Окремо учасники розмови зосередилися на підтримці українського виробництва дронів.

«Закликав Канаду розширювати інвестиції в українські технології через «данську модель» та інші механізми. Масштабуємо рішення, які вже довели свою ефективність на полі бою», – заявив Федоров.

Також міністри обговорили постачання дизельних пікапів для Сил оборони й підтримку закупівлі далекобійних артилерійських боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи.

Міноборони Канади публічно не коментувало розмову.

Ракети PAC-3 використовуються для комплексів Patriot, які є складовою системи протиповітряної оборони України.

Президент Володимир Зеленський на початку червня заявив, що вдасться до «серйозних кадрових висновків» у разі, якщо найближчим часом від українських чиновників не буде ясності в реалізації домовленості з партнерами щодо поставок Україні систем ППО Patriot і ракет до них.