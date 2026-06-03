Зеленський пригрозив «серйозними кадровими висновками», якщо не буде ясності щодо «Петріот»

Президент Володимир Зеленський заявив, що вдасться до «серйозних кадрових висновків» у разі, якщо найближчим часом від українських чиновників не буде ясності в реалізації домовленості з партнерами щодо поставок Україні систем ППО Patriot і ракет до них.

«Провів нараду щодо додаткових шляхів постачання ППО в Україну – систем і ракет для них. У нас є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання «петріотів», і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному, технічному. Очікування затягнулося», – написав Зеленський у телеграмі 3 червня.

За його словами, в нараді брали участь представники Міністерства оборони, МЗС, РНБО, дипломатична команда Офісу президента.

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«Завдання абсолютно чітке – пришвидшитись із цим контрактом по «петріотах», і це персональна відповідальність залучених посадовців. Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя. На жаль, станом на сьогодні навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані по цьому контракту. Поставив фінальний строк – тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь в пʼятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по «петріотах», або серйозні кадрові висновки», – заявив голова держави.

Президент Зеленський вказував на важливість посилення ППО під час зустрічі з представниками Конгресу США Річардом Блюменталем і Джимом Гаймсом 27 травня.

Раніше стало відомо, що президент України звернувся з листом до президента США й Конгресу, у якому повідомив про наростання дефіциту систем протиповітряної оборони для збиття ракет, зокрема, засобів протидії балістичним ракетам на тлі погроз МЗС РФ.

У листі на п’яти сторінках, переданому до Білого дому і на Капітолійський пагорб 26 травня, Володимир Зеленський заявив, що здатність України захищати цивільне населення нині значною мірою залежить від американських систем Patriot, назвавши балістичні ракети однією з ключових переваг Москви на полі бою, що залишилися.

Це звернення пролунало в той час, як адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує уникати масштабних пакетів прямої військової допомоги Києву, натомість покладаючись на механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), за яким союзники по НАТО закуповують американські системи озброєння для України. Втім, Зеленський попередив, що постачання в межах цієї програми не встигають за потребами фронту.

Голова Пентагон Піт Геґсет, коментуючи заклик Зеленського, заявив, що США змінюють підхід до виробництва важливих боєприпасів, щоб збільшити постачання. Крім того, вважає посадовець, Європа останнім часом наростила свої зобов’язання щодо оборони.

«Де ми можемо допомогти Україні, ми це робимо, де ми можемо дати змогу Європі зробити більше, ми це робимо, і мене підбадьорює європейська готовність брати на себе зобов’язання. Якщо подивитися на кількість витрачених коштів, Європа активізувалася, а Україна є такою ж, якщо не більш ефективною, в цьому процесі. Тож ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб забезпечити їм допомогу в цьому», – додав Геґсет.

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