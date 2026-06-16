«Ми стоїмо на шахедному боці». Як Одеса переживає бум на ринку нерухомості під час великої війни

Одеса, попри постійні обстріли та атаки дронів із моря, переживає справжній бум на ринку нерухомості, кажуть місцеві жителі. За їхніми словами, ціни на квадратні метри вже перевищили показники до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Звідки взявся такий оптимізм і хто готовий інвестувати в житло біля моря під час війни?

Елітні висотки Одеси інспектував кореспондент телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії).

«Як ви можете побачити, це будинок на першій береговій лінії. Це найцінніше, що у нас є, – море в Одесі», – Тетяна Руденко продає елітну нерухомість. Нам вона показує один із найдорожчих будинків у продажу на морському узбережжі: кілька поверхів, розкішні меблі, басейн, краєвид на «кілька мільйонів доларів».

Тетяна впевнена – продасть: «Останній будинок біля моря з таким краєвидом. В Одесі все продається. Це ж Одеса».

Ринок нерухомості в Одесі вже другий рік набирає обертів. Атаки дронів з моря, авіанальоти – не знижують темпів.

Тетяна запевняє, що продажі наздогнали показники до повномасштабного вторгнення, а ціни на житло перевищили прайси до великої війни:

« У багатьох людей був страх . Особливо лютий, березень, травень, червень – люди перебували в шоці. Але потім десь у вересні ринок почав прокидатися. Є люди, які вірять у те, що все буде добре . І я – одна з тих людей».

«У нас квартира вільного планування. І основне – тераса», – експертка з нерухомості Олена Козакевич показує менш елітну, але не менш затребувану, за її словами, нерухомість. За краєвид та місце – $256 тисяч. Є бомбосховище.

«Цей будинок дуже люблять кияни. Вони його розглядають як дачу біля моря. Наш будинок проданий майже повністю. Залишилися 3-4 квартири», – Олена розповідає, що якщо у 2023 році можна було купити нерухомість в Одесі задешево, то за останній рік нові квадратні метри виросли в ціні на 25 відсотків. Вторинний ринок піднявся ще більше – в Одесі часто купують житло переселенці.

«У людей немає такого страху перед купівлею нерухомості. Люди звикли, що треба жити сьогодні й не відкладати на завтра. І купують . Ми ні від кого не приховуємо цю інформацію. Ми стоїмо зараз на «шахедному боці». І з цієї панорами відкриватиметься не лише гарне море, а й дуже хороша ППО, яка нас захищає», – розповідає Олена.

Найбільше в Одесу прилітає з боку Чорного моря – там окупований Росією український Крим, звідти летять і «шахеди», і ракети. Цілодобово акваторію моря патрулюють на катерах, екіпаж буквально живе на кораблі. Тут немає зарубок на честь кожного збитого «Шахеда», але кожен солдат веде свій особистий рахунок, каже кореспондент.

За останні роки Москітний флот України Москітний флот України – це концепція та складова частина Військово-морських сил країни, що складається з великої кількості малих, швидких, маневрених і добре озброєних бойових одиниць (артилерійських, десантних і патрульних катерів), а також морських безпілотників – так його називають через легкі та маневрені кораблі – виробив алгоритми швидкого реагування на загрози з боку Криму.

«Зараз нам починають давати складнішу зброю: з модулями, зі штучним інтелектом. Ти ціль зможеш захопити на відстані 7-10 кілометрів, можеш вести, і вона до тебе підлетить на кілометр-півтора, і ти з якихось 20 пострілів зіб’єш. Якщо брати відсотки, то 80-85 відсотків «шахедів» ми збиваємо не тільки над морем, а й над суходолом теж. Ми показали Росії, що ми можемо захистити кордони в акваторії Чорного моря. За понад чотири роки війни ми змогли досягти того, що всі катери Чорноморського флоту вже бояться виходити в акваторію Чорного моря», – розповідає один із військовослужбовців протиповітряної оборони.

Катери протиповітряної оборони на очах у відпочивальників збивають цілі.

«Бахнуло там десь у морі. – Там ще димок іде. – Так-так. Грибочки такі. А люди вже звикли. До такого звикати, звісно, не можна, але звикли. Діти навіть не помічають », – каже один із відпочивальників.

Із кількох десятків «шахедів», що летіли на Одесу, цього разу ППО не збила лише одну ціль. Безпілотник побачили на підльоті до берегової лінії, хотіли знищити дроном-перехоплювачем, але вже на підльоті передумали, бо це надто небезпечно – внизу були люди.

«Страшненько. Тим паче ось усе як на долоні. У нас діти. І трохи страшненько», – коментує один із відпочивальників.

Хвилювання на пляжі вщухло вже за дві хвилини – «Шахед» зник у міській забудові. До вечора на горизонті ще не раз щось вибухало, але це не змінило розслабленої атмосфери міста біля моря. Місцеві ріелтори впевнені – ця безтурботність і демонструє впевненість у завтрашньому дні.