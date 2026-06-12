ЄС може спрямувати мільярд євро Україні після розблокування Фонду миру

Європейський Союз близький до домовленості щодо розблокування 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру для України (European Peace Facility, EPF), які понад два роки були заблоковані через позицію Угорщини. Деталі обговорення ймовірного розподілу коштів фонду Радіо Свобода дізналося від дипломатів і чиновників ЄС.

Компромісний варіант, який наразі обговорюють держави-члени, передбачає розподіл коштів між трьома напрямками.

Близько одного мільярда євро планують спрямувати на нову військову допомогу Україні через механізм спільних закупівель озброєнь.

Ще приблизно 900 мільйонів євро можуть виділити на місію ЄС з підготовки українських військових EUMAM Ukraine.

Решту коштів хочуть спрямувати на часткову компенсацію державам-членам за озброєння й військову техніку, які вони вже передали Україні у попередні роки, як це з самого початку було передбачено і обіцяно державам-членам.

«Із 6,6 мільярда євро 4,7 мільярда – це лише компенсація за поставки, які вже були здійснені. Це не нові гроші для України», – зазначив один із дипломатів.

Інший підкреслив, що, зважаючи на понад 40 мільярдів військової допомоги, яку країни-члени ЄС уже надали Україні, нова сума не є суттєвою, як і компенсації для країн ЄС, які вже передали Україні зброю та військове обладнання.

За словами співрозмовників Радіо Свобода, зараз головна дискусія триває навколо того, який саме рівень компенсації отримають держави-члени. Країни, які передали Україні значні обсяги озброєнь на початку повномасштабної війни, віддають перевагу вищому рівню компенсації. Натомість нинішній компроміс дедалі більше схиляється до компенсації на рівні близько 10% за весь період поставок Україні. Певні держави також готові передати ці кошти Україні після отримання компенсації.

Речниця Єврокомісії із закордонних справ Аніта Гіппер підтвердила, що запропонований очільницею європейської дипломатії Каєю Каллас компроміс передбачає три напрямки використання коштів.

«Зараз у нас є пропозиція від високої представниці – віцепрезидентки використати ці кошти для відшкодування державам-членам витрат на минулі поставки зброї, а також для фінансування нових спільних закупівель і підтримки операцій місії EUMAM в України. Але обговорення тривають», – сказала Гіппер.

Україна вже закликала Євросоюз використати розблоковані кошти Європейського фонду миру для посилення протиповітряної оборони.

На початку червня після одного з масштабних російських обстрілів міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що одним із перших кроків після розблокування EPF має стати фінансування програми PURL і закупівля додаткових систем Patriot і ракет до них для України.

Європейський фонд миру був створений як позабюджетний механізм ЄС для фінансування військової допомоги партнерам. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він став одним із інструментів підтримки України, який передбачав відшкодування державам-членам витрат на постачання зброї для України.