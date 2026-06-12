Дезертирів теж не пускатимуть: кому і як ЄС планує заборонити в’їзд із Росії

Європейський Союз планує заборонити в’їзд росіянам, які брали участь у війні проти України, включно з тими, хто був залучений до військ примусово чи згодом дезертирував із російської армії. Про це Радіо Свобода стало відомо від чиновника Європейської ради, не уповноваженого давати офіційні коментарі ЗМІ.

Обмеження є частиною запропонованого Єврокомісією 21-го пакету санкцій проти Росії, який ще мають узгодити й одноголосно затвердити усі 27 країн-членів ЄС.

За словами чиновника ЄС, пропозиція охоплює всіх, хто воював на російському боці.

На запитання, чи поширюватиметься заборона на військових, які були залучені до військ під примусом і згодом дезертирували з російської армії, дипломат відповів, що «майже впевнений», що йдеться про всіх учасників бойових дій на боці Росії.

Водночас у Брюсселі ще тривають дискусії щодо практичної реалізації цієї заборони.

Спочатку розглядалася можливість внесення колишніх російських військових до Шенгенської інформаційної системи (SIS), яка використовується прикордонними і міграційними службами країн ЄС. Однак дипломати визнають, що такий підхід буде надзвичайно складним.

«Ми говоримо, можливо, про мільйон людей. Як це практично реалізувати?» – зазначив один із представників ЄС.

Інший дипломат пояснив, що внесення до бази даних кожного колишнього військового окремо вимагало б значних ресурсів і часу.

Саме тому дедалі більше підтримки отримує інший варіант – перевірка під час оформлення шенгенських віз.

За словами одного з дипломатів, заявників можуть зобов’язати повідомляти, чи брали вони участь у війні проти України, а також показати військовий квиток.

У дипломатичних колах наголошують, що серед держав-членів існує широка підтримка самої ідеї заборони. Основні дискусії точаться не навколо політичної доцільності заходу, а навколо технічних механізмів його впровадження.

«Для мене ця пропозиція є обґрунтованою, практичною й такою, яку можна реалізувати», – заявив один із дипломатів ЄС.

У Раді ЄС і Єврокомісії розраховують, що 21-й пакет санкцій буде затверджений до літньої перерви в роботі інституцій ЄС. Водночас навіть після політичного погодження можуть знадобитися додаткові рішення щодо конкретного механізму перевірки колишніх російських комбатантів.