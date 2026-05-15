Звіт ЄС попереджає про зростання ризику тероризму з боку російських ветеранів війни проти України

Радіо Свобода ознайомилося із витоком інформації щодо оцінки загроз для Європейському Союзу. Там зокрема йдеться, що «значну загрозу для ЄС» становлять тероризм та насильницький екстремізм, пов'язані з Афганістаном та Іраном, а також негативні наслідки війни Росії проти України.

Документ, підготовлений Радою Європейського Союзу, яка представляє уряди 27 держав-членів ЄС, містить 23 сторінки. У ньому є аналіз подій 2025 року і тенденції загроз.

В оцінці зокрема зазначається, що «вплив війни Росії проти України на терористичну загрозу як у Європі, так і в усьому світі досі був обмеженим», але загроза наростає у зв'язку з потоком вогнепальної зброї та вибухівки із зони бойових дій, що «матиме наслідки у середньостроковій та довгостроковій перспективі».

Ветерани війни проти України

Брюссель також стурбований можливістю потрапляння до Європи колишніх російських комбатантів та їхньої участі у злочинній діяльності чи інших актах насильства.

Росія залучила приблизно 180 000 ув'язнених для участі в бойових діях проти України.

Очікується, що пропозиція щодо запровадження так званої заборони на в'їзд до Шенгенської зони для цих колишніх солдатів буде внесена у червні.

Іран та Афганістан

Рівень загрози в ЄС, згідно з оцінкою, «залишається високим», а «ісламістський/джихадистський тероризм» залишається найбільшою проблемою.

Ця оцінка перегукується з оцінкою Європолу, спільного правоохоронного органу ЄС, який у березні назвав терористичну загрозу «гострою».

23-сторінковий документ, підготовлений Радою Європейського Союзу, яка представляє уряди 27 держав-членів ЄС, здебільшого охоплює події та тенденції з 2025 року, а не загрози, пов'язані з триваючою війною в Ірані.

Незважаючи на це, в оцінці все ще попереджається, що «ескалація» в Ірані «викликала додаткові занепокоєння, такі як можлива активація проксі-мереж або сплячих осередків для проведення терористичних атак у відповідь у Європі», зокрема в «країнах з великими або значними єврейськими та мусульманськими громадами».

Щодо Афганістану, то в оприлюдненій оцінці загроз попереджається, що Хорасан Ісламської держави, регіональне відділення екстремістського угруповання, є «однією з головних зовнішніх загроз» для континенту, додаючи, що угруповання «продовжує бути активним, зокрема, поширюючи онлайн-пропаганду, спрямовану, зокрема, на молодь».

Цього року в Європі було мало підтверджених терористичних атак, але нещодавно двоє євреїв отримали ножові поранення в Лондоні в результаті того, що британська поліція назвала терористичним інцидентом.

Відповідальність за цей напад взяла на себе «Харакат Ашаб Аль-Ямін Аль-Ісламія», проіранська ісламістська група, яка підозрюється у зв'язках з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР).

Залучають соцмережі

У документі, що його бачило Радіо Свобода, описується, як змінився характер загроз: «організовані терористичні мережі втратили значну частину свого колишнього оперативного охоплення, але потенціал для окремих осіб вчиняти насильство на основі екстремістського натхнення зберігається».

Як і у випадку нещодавнього нападу в Лондоні, в оцінці зазначається, що напади та змови ісламістів «переважно включають легкодоступні та прості засоби, зокрема холодну та тупу зброю, вогнепальну зброю або саморобні вибухові пристрої та транспортні засоби, з простим способом дії».

Одна тривожна нова тенденція, що виділяється, – це вербування неповнолітніх – віком від 12 років – особливо на онлайн-платформах, таких як Telegram та TikTok.

У відповідь одна з політичних рекомендацій полягає в тому, щоб ЄС звернувся до цих платформ із проханням уповільнити їх так зване «алгоритмічне посилення», що значно ускладнить неповнолітнім виявлення та взаємодію з екстремістським контентом в Інтернеті.



