Звіт ЄС попереджає про зростання ризику тероризму з боку російських ветеранів війни проти України

Загроза наростає у зв'язку з потоком вогнепальної зброї та вибухівки із зони бойових дій в УКраїні, що «матиме наслідки у середньостроковій та довгостроковій перспективі».
Радіо Свобода ознайомилося із витоком інформації щодо оцінки загроз для Європейському Союзу. Там зокрема йдеться, що «значну загрозу для ЄС» становлять тероризм та насильницький екстремізм, пов'язані з Афганістаном та Іраном, а також негативні наслідки війни Росії проти України.

Документ, підготовлений Радою Європейського Союзу, яка представляє уряди 27 держав-членів ЄС, містить 23 сторінки. У ньому є аналіз подій 2025 року і тенденції загроз.

В оцінці зокрема зазначається, що «вплив війни Росії проти України на терористичну загрозу як у Європі, так і в усьому світі досі був обмеженим», але загроза наростає у зв'язку з потоком вогнепальної зброї та вибухівки із зони бойових дій, що «матиме наслідки у середньостроковій та довгостроковій перспективі».

Ветерани війни проти України

Брюссель також стурбований можливістю потрапляння до Європи колишніх російських комбатантів та їхньої участі у злочинній діяльності чи інших актах насильства.

Російські полонені військослужбовці повертаються після українського полону. ЄС вважає, що вони можуть становити «терористичну загрозу» для Європи у майбутньому

Росія залучила приблизно 180 000 ув'язнених для участі в бойових діях проти України.

Очікується, що пропозиція щодо запровадження так званої заборони на в'їзд до Шенгенської зони для цих колишніх солдатів буде внесена у червні.

Іран та Афганістан

Рівень загрози в ЄС, згідно з оцінкою, «залишається високим», а «ісламістський/джихадистський тероризм» залишається найбільшою проблемою.

Ця оцінка перегукується з оцінкою Європолу, спільного правоохоронного органу ЄС, який у березні назвав терористичну загрозу «гострою».

23-сторінковий документ, підготовлений Радою Європейського Союзу, яка представляє уряди 27 держав-членів ЄС, здебільшого охоплює події та тенденції з 2025 року, а не загрози, пов'язані з триваючою війною в Ірані.

Бійці Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на параді. Брюссель вважає, що Іран та проксі його режиму можуть становити небезпеку для ЄС

Незважаючи на це, в оцінці все ще попереджається, що «ескалація» в Ірані «викликала додаткові занепокоєння, такі як можлива активація проксі-мереж або сплячих осередків для проведення терористичних атак у відповідь у Європі», зокрема в «країнах з великими або значними єврейськими та мусульманськими громадами».

Щодо Афганістану, то в оприлюдненій оцінці загроз попереджається, що Хорасан Ісламської держави, регіональне відділення екстремістського угруповання, є «однією з головних зовнішніх загроз» для континенту, додаючи, що угруповання «продовжує бути активним, зокрема, поширюючи онлайн-пропаганду, спрямовану, зокрема, на молодь».

Бойовики Ісламської держави Хорасану, які діють в Афганістані та частково в Пакистані, можуть станоити загрозу безпеці ЄС, каже проєкт доповіді Євросоюзу

Цього року в Європі було мало підтверджених терористичних атак, але нещодавно двоє євреїв отримали ножові поранення в Лондоні в результаті того, що британська поліція назвала терористичним інцидентом.

Відповідальність за цей напад взяла на себе «Харакат Ашаб Аль-Ямін Аль-Ісламія», проіранська ісламістська група, яка підозрюється у зв'язках з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР).

Залучають соцмережі

У документі, що його бачило Радіо Свобода, описується, як змінився характер загроз: «організовані терористичні мережі втратили значну частину свого колишнього оперативного охоплення, але потенціал для окремих осіб вчиняти насильство на основі екстремістського натхнення зберігається».

Як і у випадку нещодавнього нападу в Лондоні, в оцінці зазначається, що напади та змови ісламістів «переважно включають легкодоступні та прості засоби, зокрема холодну та тупу зброю, вогнепальну зброю або саморобні вибухові пристрої та транспортні засоби, з простим способом дії».

Одна тривожна нова тенденція, що виділяється, – це вербування неповнолітніх – віком від 12 років – особливо на онлайн-платформах, таких як Telegram та TikTok.

У відповідь одна з політичних рекомендацій полягає в тому, щоб ЄС звернувся до цих платформ із проханням уповільнити їх так зване «алгоритмічне посилення», що значно ускладнить неповнолітнім виявлення та взаємодію з екстремістським контентом в Інтернеті.


    Рікард Йозвяк

    Редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода з питань Європи​. Раніше працював кореспондентом РВЄ/РС у Брюсселі

