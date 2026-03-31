Парламент Ізраїлю ухвалив закон про страту за тероризм

Парламент Ізраїлю, Кнесет, ухвалив закон про смертну кару для осіб, визнаних винними в умисному вчиненні теракту, що спричинив загибель людей.

Закон підтримали 62 депутати, включно з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, проти були 48.

Законопроєкт просував міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір та його праворадикальна партія «Оцма Єгудіт». Ініціатива передбачає, що визнаний винним в умисному вбивстві людини під час терористичного акту має бути засуджений до страти через повішення.

Суддя при ухваленні рішення зможе вибрати між смертною карою та довічним ув’язненням, але для жителів Західного берега річки Йордан передбачена лише страта (призначення іншого покарання судді повинні будуть чітко обґрунтувати). Право на оскарження вироку зберігається.

Ініціативу критикувала опозиція, називаючи її піаром на крові, а також кілька правозахисних організацій.

Смертна кара є в законодавстві Ізраїлю, проте вироки виконували лише двічі за всю його історію. Останнім страченим був нацистський військовий злочинець Адольф Ейхман, якого називали «архітектором Голокосту», він був повішений понад 60 років тому – 1962 року. Наразі засуджені за тероризм зазвичай відбувають довічне ув’язнення.