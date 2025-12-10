Суд у Болгарії відмовив у екстрадиції до Лівану росіянина, розшукуваного у зв’язку з вибухом у Бейруті 2020 року

Софійський міський суд відмовив в екстрадиції до Лівану росіянина Ігоря Гречушкіна, якого розшукують у зв'язку з вибухом у Бейруті у 2020 році, повідомляє 10 грудня болгарська служба Радіо Свобода.

Гречушкіна затримали 5 вересня після прибуття до аеропорту Софії. Протягом 10 днів Міністерство внутрішніх справ не оголошувало про затримання росіянина.

Гречушкін є власником вантажного судна, пов’язаного з вибухом у порту Бейрута в серпні 2020 року. Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 216 людей, понад шість тисяч зазнали поранень, тисячі будівель були зруйновані.

Розслідування пов’язало вибух із судном Rosus, яке роками стояло в порту Бейрута після перевезення тисяч тонн аміачної селітри.

Власником судна був названий Гречушкін, колишній житель Хабаровська, нині громадянин Кіпру. Колишній капітан судна Rosus Борис Прокошев звинуватив його в залишенні судна та його екіпажу. У 2020 році через Інтерпол були видані ордери на арешт Гречушкіна та Прокошева, який є громадянином Росії.

У рішенні, ухваленому 10 грудня, Софійський міський суд написав, що немає «достатніх гарантій» того, що Ліван, який домагається екстрадиції Гречушкіна, не застосує до нього смертної кари.

Після потужного вибуху вдалося з’ясувати, що судно Rosus, завантажене майже трьома тисячами тонн аміачної селітри, до інциденту ходило під молдовським прапором із чорноморського порту Батумі в Грузії до Мозамбіку. У 2013 році судно стало на якір у порту Бейрута та через «технічні проблеми» та позов, поданий проти його власників ліванською компанією, залишилося там.

Портова влада перевезла аміачну селітру з судна на склад, де небезпечна речовина залишалася до вибуху. Після трагедії було заарештовано понад 25 підозрюваних, більшість із яких були посадовцями порту та митниці Лівану. Жодний ліванський чиновник не був засуджений у зв’язку з інцидентом.