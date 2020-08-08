Бейрут після вибуху: протестувальники штурмували урядові будівлі

У Бейруті біля парламенту Лівану сталися сутички між протестувальниками та правоохоронцями в ході акцій 8 серпня.

На вулицю в суботу вийшли тисячі людей. Вони протестували проти правлячого політичного класу, звинувачуючи його в глибокій політичній та економічній кризі, в якій перебуває країна.

Акції спричинило зокрема обурення громадськості вибухом у бейрутському порту, серед причин якого, на думку деяких ліванців, корумпованість та недбалість політичної еліти країни.

Демонстранти кидали каміння та палили багаття, вступали в сутички з поліцією та військовими. Ті застосовували проти них гумові кулі та сльозогінний газ. Відео з місця подій показують солдатів, які патрулюють вулиці з кулеметами.

Міжнародний комітет Червоного хреста повідомив, що надав допомогу 117 постраждалим, ще 55 опинилися в лікарнях. Поліція повідомила про смерть одного офіцера.

Протестувальники вигукували гасла з вимогами відставки уряду та покарання винних у вибуху, а також у неефективному керуванні країною. Вони також штурмували будівлі міністерств закордонних справ, енергетики, економіки та захисту довкілля. Нападів зазнала штабквартира асоціації банків.

Будівлю міністерства закордонних справ протестувальники під проводом відставних армійських офіцерів проголосили штабом революції. Втім, згодом їх звідти витіснили військові.

В жовтні минулого року на вулиці Лівану вже виходили люди, протестуючи проти корупції, поганого управління та неефективності влади. Протестні настрої тільки посилив вибух у порту столиці. За останніми даними, через вибух загинули 160 людей, 6 тисяч зазнали поранень, близько 300 тисяч залишилися без домівок.

4 серпня в Бейруті стався великий вибух. У засобах масової інформації з’явилися дані, що, попередньо, причиною вибуху була недбалість: 2 750 тонн аміачної селітри, яку використовують у добривах та бомбах, протягом шести років зберігали без відповідних заходів безпеки. Втім, президент Лівану Мішель Аун також припустив, що вибух міг бути умисним.