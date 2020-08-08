Громадянин України загинув через вибух у Бейруті – посол

Серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті є громадянин України, повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ.

За даними Осташа, загиблий – 32-річний Вільям Азар.

«Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому... Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара», – написав посол на своїй Фейсбук-сторінці.

Він додав, що вже зв’язався із матір’ю Азара, яка живе в Києві, і висловив їй співчуття.

4 серпня в Бейруті стався великий вибух. У засобах масової інформації з’явилися дані, що, попередньо, причиною вибуху була недбалість: 2 750 тонн аміачної селітри, яку використовують у добривах та бомбах, протягом шести років зберігали без відповідних заходів безпеки. Втім, президент Лівану Мішель Аун також припустив, що вибух міг бути умисним.

За останніми даними, число жертв вибуху в порту Бейрута, що стався 4 серпня, сягнуло 154 людей, поранень і травм зазнали понад 6 тисяч людей.