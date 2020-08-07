Влада Лівану повідомила про арешт 16 людей через вибух у Бейруті

Влада Лівану повідомила про арешт 16 людей в межах розслідування вибуху в порту Бейрута.

Серед затриманих – генеральний менеджер порту Хассан Корайтем. 7 серпня слідчі збираються допитати його, повідомило агентство Associated Press з посиланням на свої джерела.

Центральний банк заморозив рахунки кількох осіб, включно з рахунками Корайтема та очільника митного управління.

4 серпня в Бейруті стався великий вибух. За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, він забрав життя 137 людей, ще щонайменше 5 000 були поранені.

У засобах масової інформації з’явилися дані, що, попередньо, причиною вибуху була недбалість: 2 750 тонн аміачної селітри, яку використовують у добривах та бомбах, протягом шести років зберігали без відповідних заходів безпеки.