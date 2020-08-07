Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 серпня 2020, Київ 08:16
Новини | Міжнародні

Влада Лівану повідомила про арешт 16 людей через вибух у Бейруті

Вогонь на місці вибуху в порту Бейрута, Ліван, 4 серпня 2020 року

Влада Лівану повідомила про арешт 16 людей в межах розслідування вибуху в порту Бейрута.

Серед затриманих – генеральний менеджер порту Хассан Корайтем. 7 серпня слідчі збираються допитати його, повідомило агентство Associated Press з посиланням на свої джерела.

Центральний банк заморозив рахунки кількох осіб, включно з рахунками Корайтема та очільника митного управління.

Відео з дрона демонструє обсяги руйнувань від вибуху в Бейруті
Embed
Відео з дрона демонструє обсяги руйнувань від вибуху в Бейруті

No media source currently available

0:00 0:01:23 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

4 серпня в Бейруті стався великий вибух. За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, він забрав життя 137 людей, ще щонайменше 5 000 були поранені.

У засобах масової інформації з’явилися дані, що, попередньо, причиною вибуху була недбалість: 2 750 тонн аміачної селітри, яку використовують у добривах та бомбах, протягом шести років зберігали без відповідних заходів безпеки.

У Бейруті стався великий вибух в районі порту – відео
Embed
У Бейруті стався великий вибух в районі порту – відео

No media source currently available

0:00 0:02:21 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG