Україна відправить гуманітарну допомогу Лівану 19 серпня – посол

Україна відправить гуманітарну допомогу Лівану 19 серпня, повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ.

«Завершується завантаження гуманітарної допомоги України на літак «АН-72». Як і просили ліванці, це медичні препарати і пшеничне борошно. Завтра зранку – виліт на Бейрут», – написав Осташ у фейсбуці.

Масштабний вибух у порту Бейрута стався 4 серпня. Внаслідок трагедії загинули понад 170 людей, більше ніж шість тисяч – поранені, сотні тисяч людей залишилися без житла.

У засобах масової інформації з’явилися дані, що, попередньо, причиною вибуху була недбалість: 2 750 тонн аміачної селітри, яку використовують у добривах та бомбах, протягом шести років зберігали без відповідних заходів безпеки. Втім, президент Лівану Мішель Аун також припустив, що вибух міг бути умисним.