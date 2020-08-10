Уряд Лівану йде у відставку, щоб «відкрити двері для національного порятунку» – прем’єр

Уряд прем’єр-міністра Лівану Хасана Діаба йде у відставку. Про це сам Діаб заявив у зверненні увечері 10 серпня.

За словами прем’єр-міністра, до такого рішення його підштовхнув вибух у порту Бейруту, в якому він звинуватив масштабну корупцію, яка охопила країну.

«Раніше я казав, що корупційна система вкорінилася в усіх складових держави, виявилося, що ця корупційна система більша за державу і що держава скута цією системою і не може ані протистояти їй, ані позбутися її», – заявив Діаб.

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Він також пояснив, що його рішення є виконанням волі ліванського народу. За словами політика, він підтримує вимоги ліванців притягнути винних у трагедії до відповідальності.

«Я хочу відкрити двері для національного порятунку, до якого долучаться ліванці. Тому сьогодні я оголошую про відставку цього уряду», – підсумував він.

Протягом дня 10 серпня медіа повідомляли про те, що Діаб отримав заяви про відставку від кількох міністрів ще до того, як сам офіційно повідомив про відставку всього уряду.

Останніми днями в Лівані тривають масові протести. Їх учасники вимагають покарати винних у вибуху в порті столиці.

4 серпня в Бейруті стався великий вибух. У засобах масової інформації з’явилися дані, що, попередньо, причиною вибуху була недбалість: 2 750 тонн аміачної селітри, яку використовують у добривах та бомбах, протягом шести років зберігали без відповідних заходів безпеки. Втім, президент Лівану Мішель Аун також припустив, що вибух міг бути умисним.