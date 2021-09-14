Селітра, яка зруйнувала кілька кварталів у Бейруті, належала фірмі з орбіти бізнесмена з Дніпра – OCCRP

Через понад рік після потужного вибуху в порту Бейрута, який став причиною загибелі десятків людей і значних руйнувань у столиці Лівану, одним із головних залишається питання про власника аміачної селітри, яка здетонувала на портовому складі.

Про це йдеться в оприлюдненому 14 вересня розслідуванні міжнародного журналістського Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). Як пишуть автори публікації, їм вдалося підтвердити початкове припущення, що зареєстрована в Лондоні компанія Savaro Ltd, яка оформила перевезення понад двох з половиною тисяч тонн селітри на судні Rhosus, дійсно пов’язана з українським бізнесменом з Дніпра Володимиром Вербонолем. За даними розслідувачів, щонайменше з 2001 року засновані за його участю компанії займалися продажем добрив, обладнанням для металургії, а також програмним забезпеченням і вебдизайном.

Сам Володимир Верноболь раніше заперечував будь-який зв’язок із вантажем, який у 2013 році перевозили з Грузії до Мозамбіку, але на шляху до пункту призначення конфіскували в порту Бейрута. Це було пов’язане з технічними проблемами на судні Rhosus і боргами за послуги порту.

Вивчивши документи, журналісти дійшли висновку, що компанія Savaro Ltd була частиною більшої бізнес-мережі з центром у Дніпрі, яка торгувала аміачною селітрою, що може бути використана у виробництві вибухових речовин. З’ясувати, хто саме володіє Savaro Ltd, виявилося непростим завданням, правда була прихована за номінальними директорами та акціонерами офшорних фірм. Географія цієї бізнес-структури охоплює також Англію, Шотландію, Карибський регіон, США і південну частину Тихого океану, випливає з розслідування.

Настільки заплутана структура свідчить про складні методи, які використовуються в міжнародних перевезеннях, і, на думку експертів, часто пов’язані з прагненням уникнути відповідальності або сприяти сумнівним діловим практикам, наголошують в OCCRP.

Вибух у порту Бейрута 4 серпня 2020 року називають одним із найбільших неядерних вибухів в історії. Загинули понад 200 людей, понад 300 тисяч залишилися без даху. Більшість ліванців вважає причиною катастрофи корумпованість влади і недбалість чиновників. Вибухонебезпечний матеріал тривалий час зберігався в порту без належних заходів безпеки.

Минулого місяця адвокати подали позов проти компанії Savaro Ltd в суд в Лондоні. Вони виступають, серед іншого, від імені сімей загиблих. Захисники вказують, що власники вантажу мають понести частину відповідальності за трагедію, оскільки з їхнього боку не було вжито належних заходів для вилучення небезпечних матеріалів.

У заяві, адресованій журналістам, згадані в їхньому розслідуванні українські структури заперечують причетність до партії вантажу, який перевозило судно Rhosus. Британський адвокат Savaro Річард Слейд на прохання про коментар не відповів.