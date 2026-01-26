Ізраїль повернув тіло останнього захопленого «Хамасом» у жовтні 2023 року заручника

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знайшла і повернула до Ізраїлю тіло останнього заручника, яке залишалося на території Сектора Гази, йдеться в офіційному повідомленні ЦАХАЛ 26 січня.

Експертиза підтвердила, що знайдені останки належать поліцейському Рану Гвілі. 7 жовтня 2023 року 24-річний правоохоронець загинув у бою з терористами, після чого його тіло вивезли до Гази.

Раніше влада Ізраїлю повідомила, що проводить масштабну операцію з пошуку тіла Рана Гвілі.

Повернення всіх живих заручників і тіл усіх загиблих було однією з ключових умов першого етапу плану припинення війни в Газі, який був підписаний у жовтні 2025 року. Живих заручників угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та ЄС) передало Ізраїлю за кілька етапів до початку грудня.

Канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу 25 січня повідомила, що коли останки Рана Гвілі будуть знайдені, ЦАХАЛ відкриє рух через КПП Рафах, який зв’язує Сектор Гази з Єгиптом і є важливим каналом доставки гуманітарної допомоги до цієї території.