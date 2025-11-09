ЗМІ: Джаред Кушнер прибув до Ізраїлю для переговорів з Нетаньягу щодо Гази

Впливовий зять президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер, прибув до Ізраїлю в неділю для переговорів з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу щодо реалізації плану США про закінчення війни в Газі, повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Кушнер, як очікується, має зустрітися з Нетаньягу в понеділок, повідомило джерело, яке побажало залишитися анонімним, оскільки про зустріч офіційно не оголошували. Білий дім і офіс Нетаньягу не відповіли на запит Reuters про коментар.

Джаред Кушнер разом з спецпосланцем президента США Стів Уіткоффом брав участь у переговорах щодо Гази.

У вересні Трамп оголосив 20-пунктний план припинення дворічної війни, починаючи з перемир’я, яке набуло чинності 10 жовтня, і передачі заручників, утримуваних угрупуванням «Хамас», яке визнане США та ЄС терористичним.

З 10 жовтня «Хамас» звільнив 20 живих заручників і передали тіла 24 заручників з Гази. Є чотири загиблих заручники, останки яких все ще утримуються в Газі.

На запитання про заперечення Ізраїлю щодо присутності турецьких військ у Газі, посол США в Туреччині Том Баррак заявив на конференції з питань безпеки в Манамі на початку цього місяця, що Туреччина братиме участь.

Віцепрезидент Джей Ді Венс минулого місяця заявив, що Анкара відіграватиме «конструктивну роль», але Вашингтон не буде нав’язувати Ізраїлю нічого, що стосується іноземних військ «на їхній території».

