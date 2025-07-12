Остання смертна кара воїна УПА перед здобуттям Україною незалежності: що відомо

Незадовго перед стратою засуджений зняв зубний протез і поклав до коробочки. «Заберіть місток», – написав рідним. Здогадувався: тіла не віддадуть.

Було 12 липня 1989 року, коли у Києві за сфабрикованою справою розстріляли упівця родом із Волині Івана Гончарука.

Це була остання смертна кара воїна УПА в Україні.

Чому радянська система продовжувала страти за політичними мотивами, хоча вже була «перебудова»?

Яку небезпеку чоловік становив для радянського режиму у свої 62 роки?

Чому його знову судили і вирішили скарати на смерть, хоча в молодості він уже відбув 20 років таборів?

Що відомо про тих, хто ухвалив рішення засудити Івана Гончарука до страти?

Як тепер живуть нащадки страченого воїна УПА?

Про це читайте у розмові Радіо Свобода з історикинею, дослідницею справи Івана Гончарука, представницею Інституту національної пам'яті на Волині Лесею Бондарук.

– У 1989 році в СРСР уже активно розвивалися процеси «перебудови», Михайло Горбачов говорив про «демократизацію», у великих містах люди виходили на акції протесту й мітинги, а в Києві в цей час стратили воїна УПА. Як це пояснити?

– Це було продовження системної політики радянських органів держбезпеки з 1961 року, коли вони влаштовували відкриті суди над українськими націоналістами на заході України, щоб підірвати довіру і допомогу місцевого населення національно-визвольному рухові ОУН і УПА та психологічно залякати людей.

Про смертну кару в СРСР

Офіційно смертна кара у кримінальний кодекс СРСР була включена у 1961 році як виняткове покарання за особливо тяжкі злочини, які передбачалися за статтями 56, 57, 58, 59, 60, 69, 93. Статтю 54-1 про «зраду батьківщини» у 1961 р. замінила ст. 56 (ч.1) КК УРСР (аналог ст. 64 КК РРФСР). За ст. 56 карали позбавленням волі на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна і засланням на строк до 5 років чи без такого, або смертною карою із конфіскацією майна. За 56-ю статтею Кримінального кодексу СРСР радянські органи намагалися засудити тих, хто воював в УПА, як нацистських злочинців. (Про смертну кару в СРСР та використання нормативних актів Радянського Союзу для посилення репресій історикиня Леся Бондарук пише у книзі «Прямостояння. Українці в особливих таборах ГУЛАГу»).

Ще у 1944-му Микита Хрущов, тогочасний голова Ради народних комісарів Української РСР, вимагав:

«Для залякування «бандитів» за вироками цих військово-польових судів засуджених до знищення не розстрілювати, а вішати»

...засуджених до знищення не розстрілювати, а вішати

Тоді організовували виїзні комісії, де засуджували повстанців (учасників визвольних змагань – ред.) у Рівному, Луцьку, Горохові та інших містах. Їх прилюдно вішали. Так само, як до цього нацисти вішали людей під час окупації.

Це все радянська влада робила показовим. Зупиняли навчання, роботу на підприємствах та зганяли людей дивитися. Щоб залякати, щоб показати, хто зараз господар на цих землях.

Загалом практика відкритих судів існувала в Радянському Союзі ще з 1920-30-х років, одним із перших таких сфальсифікованих показових судів була Шахтинська справа на Донеччині.

Сценарії цих відкритих судових шоу продумували детально і завчасно.

Шантаж «свідків» у справі Гончарука

На суд щодо Івана Гончарука привезли свідка Івана Гайдича з поселення Мегет в Іркутській області, який колись у молодості був разом із ним у УПА, а потім відсидів у сибірських таборах. Він мав визнати, що брав участь у злочинах разом із Гончаруком. Звісно, що його шантажували.

Сучасна Росія повторює практики СРСР із фабрикування справ . Погрозами та катуваннями слідчі примушують полонених українських військовослужбовців і цивільних зізнаватися (часто на камеру) у злочинах, яких вони не вчиняли.

Так само, як і іншого свідка-повстанця Івана Кошеля, який давно своє відсидів і жив у Дніпропетровській області. Його поставили перед ультиматумом: або свідчиш як треба, або розстріляємо разом із обвинуваченим. А в кожного свій поріг страху й чутливості.

І цей чоловік ходив по селу й казав, що ось тут ми вбивали, а тут спалили школу, щоб дітей не навчали радянських правил.

або свідчиш як треба, або розстріляємо разом із обвинуваченим

Тобто по суті, людина зізнається, що була учасником злочину, але в справі проходить як свідок.

А про самого Гончарука у слідчій справі написано, що він «стояв на чатах». Слідчі «домалювали йому різні сюжети, не дуже переймаючись щодо логіки.

У цьому сенсі це був найменш підготовлений процес щодо розправи над українським націоналістом. Хоч конвеєр показових судів працював не перший десяток років, саме у цьому процесі деталі недопрацьовані.

– Чому?

– Справу на Івана Гончарука завели восени 1986-го, за пів року після Чорнобильської катастрофи, коли авторитет радянської влади вже стрімко падав.

«Слідів діяльності Гончарука не виявлено»

Наступного року справу продовжили, бо забракло доказів швидко все сфабрикувати. Тоді слідство взялося розглядати справи за роки, коли Гончарук був в УПА: 1944-й, до кінця 45-го (у 1946-му його засудили вперше). І хоча в оглядах тих старих справ мовиться: «Слідів діяльності Гончарука не виявлено», а винними фігурують інші, в обвинувачувальному висновку читаємо, що то його рук справа.

Порівняно з іншими ранішими судовми процесами над вояками УПА, видно що, ця справа підготовлена абияк.

Слідчі поспішали організувати цей процес, вони були впевнені, що ніхто потім не зіставлятиме фактів за засекреченими ними документами.

Україна тоді вже кипіла бунтами, панівні позиції комуністичної влади в українському суспільстві стрімко слабшали, а національна свідомість населення зростала. Радянська імперія розвалювалася. Активно діяли українські дисиденти і правозахисники. У 1987 році в Києві виникла перша незалежна громадська організація в радянській Україні періоду перебудови – Український культурологічний клуб (УКК).

Тож, можливо, організатори процесу міркували, що зможуть ще втихомирити населення, і такі кроки, як цей суд, допоможуть їм і далі залякувати людей та утримати позиції.

Мені відомо ще щонайменше про три такі судові процеси над повстанцями в той час: на Волині, Рівненщині і Львівщині.

– Яку небезпеку для радянської влади становив упівець, який уже був людиною пенсійного віку?

– Для суду не мало значення, скільки він мав років, їхня ідеологічна ціль була засудити Гончарука як посібника нацистів. Це аж ніяк не могло бути правдою: Іван Гончарук вступив до УПА вже коли з Волині вигнали нацистів навесні 1944-го.

Іван Гончарук був звичайним 19-річним хлопцем із глибокого поліського села Грудки, який опинився перед вибором: йти в Червону армію або УПА. І як багато інших односельчан, він вступив до УПА якраз тоді, коли вже повернулася Червона армія і настав найважчий час для упівців. Вони розпустили великі армійські підрозділи і перейшли в підпілля. Навіть за таких обставин десяток селян приєднувався до червоноармійців, а сотня – до УПА. Про цей факт свідчив колишній дільничний міліціонер у селі.

Гончарук пройшов вишкіл, навчання. Брав участь у дуже нерівних боях із НКВС (НКВД – рос.мовою). Упівці не встигали опанувати військову справу як слід, як уже опинялися у реальних боях із енкаведистами, де боролися просто за те, щоб вижити і не бути арештованими.

Його село натоді перебувало під прицілом радянських органів, вони тиснули на людей і шукали, хто співпрацює з УПА. Йшла сильна агентурна робота: шантажем, репресіями, погрозами й обіцянками місцеве населення перетворювали частково на сексотів, частково – на шпигунів. Багато хто мусив на це погоджуватися, бо інакше вже наступного дня їхав би з родиною до Сибіру.

– Але ж Гончарук уже отримав покарання в СРСР: 20 років ув’язнення і 5 років заслання. Як склалася його доля опісля?

– Так, спершу воєнна колегія засудила його до смертної кари, але зрештою вирок зменшили до 20 років ув'язнення і заслання.

Із 1946-го упівець відбував термін на Колимі, у селищі Усть-Омчуг.

Із 1946-го упівець відбував термін на Колимі, у селищі Усть-Омчуг. Після смерті Сталіна система ГУЛАГу почала хитатися, і з 1955-56 років справи засуджених переглядали як неправомірні.

Івана Гончарука 17 серпня 1956-го із «Севвостлага» МВС СРСР вирішили «звільнити за недоцільністю подальшого утримання в ув'язненні».

Табір, де він відбував покарання, уже теж розформували, залишилася військова частина з обслуговування цього місця. Івану запропонували бути кухарем – ці ж обов'язки він виконував і в останні місяці перебування у таборі. Він погодився, а коли згодом частина переїхала, Іван залишився.

Він, зі ще одним колишнім політв’язнем, на двох придбали хатину – військова частина якраз розпродувала майно. Самі стіни, але принаймні можна було облаштувати і жити.

Гончарук був дуже товариський, завжди підтримував інших колишніх в'язнів, влаштовував посиденьки з тамтешніми українцями.

На одній із таких зустрічей він познайомився із своєю майбутньою дружиною – Ганною.

Згодом Іван закінчив курси у Магадані і очолив їдальню.

«Будь обережним, на тебе копають через минуле»

Але Гончарук завжди хотів повернутися до України, і це йому вдалося у 1975 році. Батьки Ганни допомогли парі придбати помешкання у селі Комсомольське, нині Слобідське, під Харковом. У подружжя народилося двоє дітей. Це була звичайна сім’я, яка, як і чимало інших українців, вчилася виживати в наявних умовах. Мали власну справу: розводили поросят.

На момент, коли Івана приїхали арештувати, сім'я жила звичайним життям пенсіонерів, і ця подія шокувала всіх, хто його знав.

Хоча незадовго до того Іван отримав анонімного листа: «Будь обережним, на тебе копають через минуле». Можливо, це був хтось, хто відмовився свідчити проти Івана. Ми так і не розгадали цієї загадки.

– Як проходило затримання? І наскільки вам вдалося реконструювати судовий процес?

– Мені було легко це відтворити в книзі (вона вийде у цьому році у видавництві «Локальна історія»), бо жива дружина Івана Гончарука. А дочка Наталія на час батькового арешту була вже заміжня і вагітна. Вони охоче ділилися зі мною спогадами.

Зі слів жінок, біля їхнього двору зупинилася машина з волинськими номерами. Вийшло кілька чоловіків і попрямували до Івана, який порався біля кролів. Сказали, мовляв, краще тихо поїдемо та з'ясуємо все вже на місці. Чоловіки провели обшук, вилучили документи. Сказали Івану переодягнутися з домашнього і забрали. Куди, чого – родина не знала.

У поліції Ганні сказали, що Івана повезли на батьківщину. Наступного дня жінка поїхала на Волинь, їм дозволили невеличке неофіційне побачення.

Органам (КДБ – ред.) було важливо, щоб суд був дуже гучним та щоб про нього говорили всеукраїнські медіа, щоб дійшло аж до Харківщини.

Для журналістів організували доїзд на суд, їх везли в одному «бобику» зі слідчим Приступою, одним із головних у фабрикуванні цієї справи. Вибирали не лише журналістів, які гарно пишуть та лояльно ставляться до радянської влади, а й тих, хто походив із репресованих, депортованих родин або був нащадком вояків УПА.

Майже два роки чекаючи вироку у Луцькій тюрмі, Іван писав листи родині: «Хіба я міг себе захистити?» – така фраза там є.

Він писав про те, що все життя, після ув'язнення, прожив на чужині і на рідній Волині ніхто його не знав.

Люди на суді виконували відведені їм ролі, надавали заздалегідь замовлені свідчення.

Роль головних обвинувачів надали двом свідкам. Анні Шептур, дівчинці, якій було 12 років, коли її батька, міліціонера Антона Шептура, прийшли вбивати повстанці. Чому? По-перше, він пішов у 1944-му році в Червону армію, але там вишукував колишніх членів ОУН, які потім мобілізувалися. Він здавав їх в НКВС, хлопців судили і відправляли в Сибір.

це нереально: підлітку впізнати через стільки часу 19-річного хлопця у 62-річному чоловіку

Коли Шептур повернувся з армії, то його прийшло вітати десь із десяток односельчан. Раптом зайшло ще четверо повстанців. Ніхто не взявся захищати чоловіка, і коли всі розійшлися, вони вбили Шептура і пішли до лісу.

Невідомо, чи був серед них Гончарук, але Анна Шептур свідчила, що саме він убив її батька. Адвокат Іван Британчук на суді стверджував, що це нереально: підлітку впізнати через стільки часу 19-річного хлопця у 62-річному чоловіку.

Анна втручалася зі своїми звинуваченнями на суді щоразу, коли свідчення селян «накульгували» і вела свою лінію.

Цей суд не схожий на спробу розібратися, з'ясувати, був там Гончарук чи ні. Роль судді – теж чисто номінальна, він діяв заодно з КДБ. Він не давав слова тим, хто хотів висловитися на підтримку або захист Івана Гончарука, зате свідкам проти давали повний карт-бланш.

Це був не суд, а фарс, і суддя тільки грав роль судді.

Це був не суд, а фарс, і суддя тільки грав роль судді

Люди, які були на цьому суді, вже тепер розповідали, що перед судом поміняли місцевого прокурора на нову, надійнішу людину. Пригадували, як дружина підходила і востаннє прощалася із Іваном Гончаруком.

Як історик, я можу сказати, що дії судді – це колаборація, співпраця з радянською владою. Бо одна справа, коли ти змушений виконувати роботу під примусом, а інша – фабрикувати справу, знаючи, що порушуєш закон.

– Хто ці судді, чи живі вони тепер?

– Борис Плахтій вів судовий процес, а справу приведення у дію вищої міри покарання (розстрілу) доводив уже його заступник, Сергій Кіпень. Обоє живі, обоє уникають зустрічей і дзвінків, обоє отримують високі пенсії й надбавки.

Радіо Свобода зателефонувало до Сергія Кіпеня з проханням прокоментувати його участь у справі. Він сказав: «Не займайтеся дурницями» і поклав слухавку. Борис Плахтій не відповів на наші дзвінки. Радіо Свобода готове опублікувати коментарі Бориса Плахтія і Сергія Кіпеня, якщо вони їх нададуть щодо справи Івана Гончарука

Плахтій і Кіпень засудили сотні людей до ув'язнення в ГУЛАГу – я вивчала такі справи і маю документи. А потім ще й відмовляли в реабілітації цим людям.

Це не єдина така справа: у 1984-му суддя Плахтій засудив до такого самого вироку повстанця Ніла Якубчука у селі Мар'янівка на Волині (та ще трьох бійців, до розстрілу). До того ж, такі суди проводили в кожній західній області України.

– Як ви дізналися про цю справу?

– Я входжу до Волинської регіональної комісії з питань реабілітації при облдержадміністрації, є заступником голови цієї комісії.

Ми отримали листа від Наталії Вороніної, доньки Івана Гончарука, яка просила провести переслідство. Вона відчувала певну провину, що зробила недостатньо, щоб врятувати батька.

Той на суді в усьому погоджувався зі слідчими, визнавав, що винен. Вочевидь, він боявся піддати дальшій загрозі дітей та онуків, життя вагітної дочки.

Наталія у листі просила про повторне слідство.

Усі ці 30 років вона писала листи в різні інстанції, шукала правди про батька. У родинному архіві збереглися її телеграма до Горбачова та багато інших документів.

Ми в комісії не могли займатися переслідством, це не наша компетенція. Але ми довго вивчали цю справу, читали документи, аналізували, дискутували, зважували всі нюанси. Це рішення не можна ухвалювати однозначно і відразу.

Зрештою, таки розібралися, що Івана Гончарука незаконно звинуватили й засудили.

У квітні 2022 року Національна комісія з реабілітації жертв політичних репресій реабілітувалаІвана Гончарука.

– Як зараз живе родина?

– Син Юрій помер у січні 2025-го.

Для сім'ї реабілітація їхнього чоловіка і батька хоч трохи полегшила моральний тягар, бо вони весь час переживали, що недостатньо зробили.

У тих умовах вони і не могли нічого вдіяти.

Нам вдалося довідатися, що Гончарука розстріляли на Печерську, де зараз СІЗО СБУ. Але де похований, так і невідомо.

Приховувати місця поховань вбитих – звична тактика для радянського режиму і ще одна форма покарання родини.

Отож, сім’я Гончарука не мала тіла і не могла провести поховання.

Ще коли Іван був у СІЗО, то зняв зубний міст і поклав до коробочки, а в одному з листів написав, щоб забрали його.

Родичі насипали могилу й поховали цей зубний протез. На сільському цвинтарі поставили пам’ятник, приходять туди поминати.

Дружині 13 січня цього року виповнилося 95 років. Частина родини живе під Харковом, під обстрілами й вибухами. Важко, але в такому віці вже не переїжджатиме.





УПА: коротко про головне Українська повстанська армія (УПА) – військово-політичне формування, що діяло на території України в 1942–1956 роках. Метою створення УПА було об’єднання розрізнених збройних груп націоналістів під керівництвом ОУН(б). Своїм головним завданням УПА декларувала створення національної української армії для відновлення незалежної Української держави і підготовку повстання після того, як комуністичний СРСР і нацистська Німеччина виснажать одне одного у кровопролитній війні. УПА виступала за створення самостійної соборної Української держави, яка мала включати в себе всі етнічні українські землі. Часом заснування вважають 14 жовтня 1942 року, а одним із останніх боїв УПА з військами НКВС був бій із метою заблокувати радянські військові колони до Угорщини для придушення антикомуністичного повстання 1956 року. За деякими даними, все ж останній бік вояки УПА дали аж в 1967 році. Із травня по листопад 1943 року головним командиром УПА був Дмитро Клячківський, з 1944 по 1950 рік – Роман Шухевич, з 1950 по 1954 рік – Василь Кук. Для УПА була характерна партизанська тактика, все озброєння було трофейним – німецьким, радянським, угорським та австрійським (ще з Першої світової війни). Окрім українців, у складі УПА воювали євреї, росіяни та бійці інших національностей. УПА воювала на два фронти – проти нацистської Німеччини і згодом проти радянської влади, а діяльність УПА визнавали антинімецьким повстанням німецькі окупаційні керівники, зокрема Еріх Кох. Напади частин УПА на німецькі військові підрозділи, як випливає з німецьких документів, тривали до серпня 1944 року, про збройний конфлікт німців і УПА свідчать і звіти радянських партизанів. Радянська пропаганда очорнювала УПА як структуру, що співпрацювала з нацистською Німеччиною. У Росії УПА визнали екстремістською організацією рішенням Верховного суду у 2014 році. У Польщі теж переважає негативне ставлення до УПА. У 2016 році парламент Польщі кваліфікував дії солдатів УПА проти польського населення на Волині як геноцид. Радіо Свобода розповідає про Волинську трагедію у спецпроєкті На Волині діяла не лише УПА, а й мережі й загони «Бульби»-Боровця, «мельниківців» та різних отаманів. Діяли також німецькі каральні частини та поліцаї, в лавах яких служили і українці, і поляки, – а також радянські партизани. На основі документів СБУ встановлено, що в Західній Україні польські втрати становили 30 327 осіб та 240 знищених населених пунктів, а українські – 16 523 та 115 відповідно. Натомість Інститут національної пам’яті Польщі вважає, що УПА та інші загони націоналістів причетні до загибелі близько 100 тисяч поляків. Ставлення до УПА в українському суспільстві після здобуття незалежності коливається між позитивним (борці за незалежність) і негативним («німецькі колаборанти»), після Революції гідності почало переважати визнання заслуг. Із 2015 року вояки УПА мають статус борців за незалежність України у ХХ столітті. 2018 року було ухвалено закон, що надає солдатам УПА статус учасників бойових дій. Згідно з соцопитуванням, проведеним восени 2023 року, для понад двох-третин населення України УПА стала символом захисту незалежності. «Ми спостерігаємо серйозну переоцінку минулого. Історія УПА стає одним із ключових елементів нашої національної памʼяті. ...Для понад 70% українців ця історія стала досвідом і заклала традицію спротиву агресору та захисту незалежності», – сказала на презентації досліженння Ярина Ясиневич, програмна директорка Центру досліджень визвольного руху.



