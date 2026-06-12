Україну та Молдову можуть розділити після відкриття першого кластера – дипломати

Після відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови 15 червня Європейський Союз може розділити їх, відмовившись від спільного просування цих країн у переговорах про вступ з огляду на більший прогрес Молдови у реформах. Про це Радіо Свобода повідомили кілька високопоставлених дипломатів ЄС, не уповноважених давати офіційні коментарі ЗМІ.

За словами співрозмовників, після міжурядових конференцій з Україною та Молдовою для відкриття першого кластера переговорів 15 червня обидві країни можуть рухатися переговорним процесом уже різними темпами.

«Питання розділення може стати більш очевидним після відкриття кластерів, оскільки країни проходять переговорні розділи з різною швидкістю», – зазначив один із дипломатів ЄС.

«Ми очікуємо, що Молдова буде швидшою», – додав дипломат, пояснивши це меншим розміром країни, компактнішою державною системою та тим, що Молдова не перебуває у стані війни.

Ідея розділити переговорні траєкторії Києва та Кишинева обговорюється в Брюсселі не вперше. Деякі держави-члени пропонували такий підхід ще торік, коли Угорщина блокувала відкриття переговорних кластерів для України, про таку можливість у інтервʼю Радіо Свобода повідомляла також єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Тоді Єврокомісія вважала технічно готовими до відкриття першого кластера як Україну, так і Молдову. Однак у Брюсселі вирішили не розділяти двох кандидатів і просувати їх разом, оскільки Україна залишалася заблокованою через позицію Будапешта.

Тепер, коли угорське блокування фактично зняте, у ЄС дедалі частіше наголошують на принципі merit-based accession – просуванні кандидатів відповідно до їхніх власних результатів у виконанні реформ.

У процесі вступу до ЄС країни-кандидати проходять переговори за 35 розділами законодавства Євросоюзу, які об'єднані у шість тематичних кластерів. Вони охоплюють усі ключові сфери державної політики – від верховенства права та державного управління до внутрішнього ринку, енергетики, сільського господарства та зовнішніх відносин.

Першим відкривається кластер «Основи», який вважається найважливішим у всьому переговорному процесі. До першого кластера входять п'ять переговорних розділів:

– «Судова система та основоположні права»;

– «Правосуддя, свобода та безпека»;

– «Фінансовий контроль»;

– «Державні закупівлі»;

– «Статистика».

Фактично йдеться про незалежність судової системи, боротьбу з корупцією, прозоре використання державних коштів, чесну конкуренцію під час державних тендерів та якість державної статистики.

Саме за цими показниками Єврокомісія оцінюватиме готовність України та Молдови до подальшого просування переговорним процесом.

На відміну від інших кластерів, «Основи» відкриваються першими та закриваються останніми. Тому саме результати реформ у цих сферах значною мірою визначатимуть, чи зможуть Україна та Молдова рухатися до членства в ЄС однаковими темпами.