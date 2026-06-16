Зеленський бере участь у спеціальному засіданні G7 – Україна у французькому Евіані

Президент України Володимир Зеленський вранці 16 червня прибув до місця проведення саміту «Групи семи» (G7) в місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера у Франції. Там він вже провів коротку зустріч «на ногах» із президентом Франції Еманюелем Макроном, повідомив речник українського президента Сергій Никифоров.

За словами речника, після цієї зустрічі Зеленський бере участь у спеціальному засіданні G7 – Україна.

У президента України також заплановані двосторонні зустрічі з учасниками саміту: канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, премʼєр-міністром Канади Марком Карні, директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою, премʼєр-міністром Великої Британії Стармером.

Як повідомив Никифоров, будуть також інші зустрічі, і про них повідомляють ближче до запланованого часу.

Президент Зеленський раніше заявляв, що планує зустріч із американським лідером Дональдом Трампом у рамках саміту G7 у Франції.

14 червня, у день народження Трампа, Зеленський мав із ним телефонну розмову, під час якої, за його словами, сторони «доволі детально обговорили багато ключових речей».

«Я побажав президенту Трампу успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України. Також подякував йому за всю підтримку, яку Америка надає Україні», – заявив він.

Зеленський також поінформував американського колегу про останні події на полі бою та зміни в позиції України: «Домовились, що обговоримо більше під час нашої зустрічі на саміті G7. У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя».

Перед цим агентство Bloomberg, посилаючись на джерела, написало, що лідери провідних європейських країн на саміті «Групи семи» (G7) у Франції мають намір спробувати переконати президента США Дональда Трампа погодитися на новий підхід до переговорів із Росією щодо завершення її війни проти Україні.

Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц і Кір Стармер, як стверджується у статті, вважають, що ініціатива у війні зараз перейшла до України, і це відкриває вікно можливостей для переговорів із Росією на вигідніших для України умовах, ніж раніше.