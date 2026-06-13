Трамп візьме участь у робочій зустрічі «Групи семи» із Зеленським – AFP

Президент США Дональд Трамп візьме участь у робочій зустрічі «Групи семи» (G7) з президентом України Володимиром Зеленським у Франції у вівторок, 16 червня, але двостороння зустріч між ними не запланована, повідомив високопосадовець адміністрації, інформує агенція France-Presse.

«У вівторок вранці президент Трамп візьме участь у робочій зустрічі з лідерами G7 та президентом України Зеленським», – сказав чиновник журналістам у суботу на умовах анонімності. – Очевидно, що президент Зеленський буде на сесії, яку ми проводимо. Вони цілком можуть зустрітися один з одним у кулуарах».

Саміт G7 відбудеться в Евіані 15–17 червня, і Трамп планує провести двосторонні зустрічі на його полях із президентом Франції Емманюелем Макроном, а також із лідерами Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Індії, повідомив чиновник.

Трамп також планує повечеряти з Макроном у Версальському палаці на захід від Парижа в середу ввечері, після завершення саміту. За даними офісу Макрона, вечеря є способом відсвяткувати 250-ту річницю незалежності США у «віхи франко-американської дружби, де договір про встановлення незалежності Сполучених Штатів був підписаний у 1783 році».