Європейці хочуть переконати Трампа змінити підхід до переговорів із РФ – Bloomberg

Лідери провідних європейських країн на майбутньому саміті «Групи семи» (G7) у Франції мають намір спробувати переконати президента США Дональда Трампа погодитися на новий підхід до переговорів із Росією щодо завершення її війни проти Україні. Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела.

Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц та Кір Стармер, як стверджується у статті, вважають, що ініціатива у війні зараз перейшла до України, і це відкриває вікно можливостей для переговорів із Росією на вигідніших для України умовах, ніж раніше.

Зокрема, як ідеться в публікації, європейці хочуть домогтися згоди Трампа вийти за межі умов, які торік обговорювалися на саміті президентів США та Росії на Алясці. Російська влада посилається на нібито досягнуті в Анкориджі домовленості, вимагаючи, зокрема, від України вивести війська з Донецької області. США ніколи публічно не закликали Україну до цього, проте президент Трамп неодноразово говорив, що на компроміс для завершення війни мають піти обидві сторони.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо наголошував на успіхах України на фронті і констатував, що мирні переговори зараз фактично не ведуться, проте наголошував, що США готові повернутися до ролі посередника, якщо для цього будуть умови.

На нещодавній зустрічі в Лондоні лідери Британії, Німеччини та Франції спільно із президентом України Володимиром Зеленським сформулювали свої умови для переговорів. Вони хочуть, щоб Росія погодилася на негайне припинення вогню з урахуванням поточної лінії фронту як «відправної точки для переговорів», а також гарантії безпеки для України, включно з розгортанням багатонаціональних сил. Раніше Москва відмовлялася від цих вимог.

Лідери так званої Євротрійки, йдеться у публікації, вважають, що на тлі зміщення фокусу США на Близький Схід є шанс на те, що Трамп підтримає їхні пропозиції щодо посилення тиску на Росію, щоб вона погодилася на переговори за участю представників Європи, США, України та РФ.

Саміт «Групи семи» за участю Дональда Трампа відбудеться наступного тижня у Франції. На нього запрошений і президент України Володимир Зеленський.

Посли в Москві згаданих у матеріалі Bloomberg країн – Франції, Великої Британії та Німеччини – 11 червня прибули на зустріч із заступником глави МЗС Росії Михайлом Галузіним. Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорив, що посли самі попросили про таку зустріч. Про те, що на ній обговорювалося, поки що не повідомлялося.