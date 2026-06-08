Каллас прокоментувала візит Зеленського до Лондона

Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Кая Каллас прокоментувала зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні, яка відбулася 7 червня.

Як передає кореспондентка Радіо Свобода, перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС на Кіпрі Каллас на запитання журналістів щодо зустрічі в Лондоні заявила, що ЄС має сприяти переговорам України та Росії з урахуванням інтересів Європи.

«Ми маємо зробити все, щоб Росія та Україна говорили одна з одною, тому що зрештою вони мають домовитися. Водночас ми також повинні пам’ятати про наші ключові європейські інтереси у сфері безпеки», – сказала Каллас.

Вона пояснила, що питання, які стосуються ЄС, – це можливе послаблення санкцій чи розморожування російських активів. Також додала, що минулого тижня країни-члени ЄС уже провели окрему дискусію щодо своїх вимог до Росії.

«Тому нам також потрібно бачити повагу до ключових європейських безпекових інтересів. І в тих п’яти пунктах, які також просувала «коаліція трьох», згадуються ключові європейські безпекові інтереси», – зазначила Каллас.

Вона також заявила, що наразі не бачить прямої готовності Росії до переговорів.

«Ми бачимо ескалацію їхніх атак. Вони мають спочатку погодитися на припинення вогню і сісти за стіл переговорів. Але водночас ми бачимо певний рух усередині Росії – там не всі задоволені продовженням цієї війни. Саме тому нам потрібно посилювати тиск», – сказала вона.

Вона додала, що Європі потрібне «стратегічне терпіння».

«Ми не є тими, хто просить про переговори – Росія має говорити з нами, якщо вона хоче завершити цю війну. І почати потрібно з припинення вогню», – заявила Каллас.

За підсумками зустрічі в Лондоні лідери Великої Британії, Франції та Німеччини та України в спільній заяві наголосили на необхідності участі Європи у врегулюванні російсько-української війни та визначили п’ять умов для справедливого миру.

Ці умови є такими:

«По-перше, припинення бойових дій. Вони закликали президента (Росії Володимира) Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню.

По-друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має поважатися в повному обсязі.

По-третє, після набрання чинності перемир’ям Україна повинна отримати надійні та юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, що ґрунтуються на зобов’язаннях, взятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі в січні 2026 року. Це передбачає розгортання багатонаціональних сил в Україні.

По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою агресивну війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною.

По-п’яте, в будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси безпеки. Елементи будь-яких переговорів, що стосуються ЄС і НАТО, потребуватимуть згоди відповідно ЄС та його держав-членів, а також союзників по НАТО».

Президент України Володимир Зеленський 7 червня прибув до Лондона для переговорів, учасниками яких також були президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та премʼєр-міністр Британії Кір Стармер.

Раніше медіа повідомляли, що лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися з Зеленським, щоб обговорити шляхи залучення Росії до переговорів про припинення війни.