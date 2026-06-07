Зеленський розкрив деталі зустрічі з російським олігархом Абрамовичем

Президент України Володимир Зеленський вперше публічно підтвердив, що російський бізнесмен Роман Абрамович після початку повномасштабної війни відвідував Київ і пропонував виступити посередником у контактах із главою Кремля Володимир Путін.

В інтерв'ю журналістці Ялда Хакім Зеленський розповів, що Абрамович прибув до української столиці та заявив про намір передати йому повідомлення від Путіна, а також «донести позицію Києва до російського президента».

За словами глави держави, бізнесмен наполягав, щоб «такі контакти відбувалися без публічного розголосу».

«Він приїхав до Києва. Сказав, що має для мене повідомлення і хоче передати мої слова Путіну. Він просив, щоб це відбувалося тихо, без будь-якої публічності. Я відповів, що це його вибір, для нас це не має значення», – розповів Зеленський.

Президент зазначив, що не приховував факту візиту Абрамовича. За його словами, бізнесмен намагався з’ясувати, «на які кроки Україна готова піти в межах можливих мирних переговорів».

Водночас Зеленський наголосив, що одразу дав зрозуміти: «Україна не погодиться на передачу Росії окупованої частини Донбасу».

«Це було головне повідомлення. Я сказав, що ми не підемо звідти. Ми не дамо вам перемогу таким способом», – заявив він.

На запитання, чи є Абрамович посередником між ним і Путіним, президент України відповів, що «після отримання його позиції російський бізнесмен заявив про намір особисто передати ці меседжі главі Кремля».

Після початку повномасштабного вторгнення Абрамович неодноразово згадувався у повідомленнях ЗМІ як неофіційний учасник контактів між Україною та Росією. Бізнесмен перебуває під санкціями низки західних країн через його зв’язки з Кремлем.

Раніше західні медіа дізналися, що наприкінці травня 2026 року Володимир Зеленський передав російському президенту Володимиру Путіну повідомлення через Романа Абрамовича.

За інформацією журналістів, український лідер висловив готовність зустрітися на двосторонньому саміті, що могло стати першими подібними переговорами за понад чотири роки з початку повномасштабного вторгнення РФ. До того ж двоє високопосадовців зазначили, що зміст цього послання був схожим на відкритий лист, який згодом з’явився на сайті Офісу президента.