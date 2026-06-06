Путін змарнував можливість вийти з провальної війни – Сибіга

Президент РФ Володимир Путін «змарнував можливість вийти з провальної війни», відмовившись від пропозиції президента України Володимира Зеленського про прямі мирні переговори, зазначив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

За його словами, «відмова Путіна – це погана новина для росіян», оскільки ситуація для Росії буде тільки погіршуватися.

«Втрати на полі бою зростатимуть. Невдачі ставатимуть дедалі принизливішими. Економіка буде все глибше занурюватися в рецесію. Буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найбільш вразливих верствах населення», – написав міністр.

Сибіга звернув увагу, що в РФ уже немає безпечних місць, які могли б бути «звільнені від довгострокових санкцій України, інтенсивність атак продовжуватиме зростати».

Крім цього, міжнародний тиск теж не ослабне, а буде тільки посилюватися, включно з використанням заморожених активів, заборонами на поїздки і неминучою відповідальністю за злочини.

Сибіга наголосив, що все це буде лише тому, що «фанатик у Кремлі хоче залишитися при владі за будь-яку ціну» і готовий пожертвувати майбутнім своєї країни, занапастивши життя мільйонів людей «заради своїх божевільних помилок».

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 червня оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі». Він зазначив, що до «розпочатого між нами двостороннього треку» можуть приєднатись інші учасники – Європа та США.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що цей лист офіційно передадуть через дипломатичні канали.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 4 червня заявив, що «якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви», повідомляють російські держЗМІ.

Президент США Дональд Трамп, реагуючи на лист, зазначив, що «було б чудово», якби Зеленський і Путін зустрілися.



Раніше Кремль заявляв про пропозицію провести таку зустріч у Москві. Українська сторона таку можливість відкидає. Зеленський заявляв, що пропозиція зустрічі у Москві спрямована на затягування переговорного процесу.

Натомість Україна пропонувала провести таку зустріч на нейтральному майданчику. Назвалися такі країни як Швейцарія, Туреччина.

Москва також називає виведення українських військ із території всієї Донецької області умовою припинення вогню в Україні.

Представники РФ натякають на те, що ця тема обговорювалася під час зустрічі президентів США й Росії в Анкориджі у серпні минулого року. У Кремлі стверджують, що «дух Анкориджа» чи «розуміння, досягнуте в Анкориджі» мають лежати в основі врегулювання в Україні.

12 травня президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що він не мав домовленостей із російським лідером Володимиром Путіним про те, що Росія отримає весь Донбас.

Влада України відмовляється виконувати вимогу про передачу всього Донбасу під контроль Росії.