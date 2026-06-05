Макрон про лист Зеленського Путіну: «зараз саме час» відновити переговори з Росією

Президент Франції Емманюель Макрон назвав «хорошою ініціативою» лист президента України Володимира Зеленського до російського лідера Володимира Путіна.

За словами Макрона, «зараз саме час» відновити переговори з Росією, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Виступаючи 5 червня в Чорногорії перед початком саміту Західних Балкан з Євросоюзом, президент Франції зазначив, що «ми завжди виступали за прямі переговори між Україною і Кремлем».

«Я скажу вам дуже просто: я вважаю, що сьогодні саме Україна і Росія можуть побудувати як припинення вогню, так і мирний план. Саме європейці можуть допомогти в цьому, оскільки ми є безумовно найбільшими учасниками підтримки українських воєнних зусиль. І саме європейці мають у певний момент бути за столом переговорів щодо мирного плану, тому що йдеться про архітектуру миру і безпеки для Європи з огляду на географію. Тому я думаю, що це хороша ініціатива і добре, що між ними відбуваються дискусії і що вони можуть відновитися», – сказав Макрон.

«Думаю, що зараз саме той момент, з огляду на розвиток ситуації. Усі, хто ще шість місяців тому казав, що Україна впаде, що Україна не переживе зиму, що треба поспішати приймати неприйнятне, – українці своєю силою і мужністю знову довели їм протилежне. Тепер наша справа – побудувати тривалий мир», – наголосив президент Франції.

Він також повідомив, що «регулярно спілкується» з президентом США Дональдом Трампом. «Я знову сказав йому (під час нещодавньої розмови – ред.), що європейці беруть на себе відповідальність, але тепер потрібен колективний тиск. І я думаю, що можна сказати: пропозиція, яка колись існувала – не від європейців і не від України – і полягала у тому, що Росії треба залишити весь Донбас, це пропозиція, яка ніколи не існувала ні для українців, ні для європейців. І сьогодні така пропозиція більше не повинна існувати з огляду на реальність на місці. І це має бути чітко заявлено всіма», – наголосив Макрон.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 червня оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі».

Зеленський зазначив, що нинішня лінія фронту – це «лінія, з якої має початися дипломатія». Він також заявив про готовність України повністю припинити вогонь повністю на час перемовини, а моніторинг перемир’я можуть забезпечити Сполучені Штати.

За його словами, Україна також готова до обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що цей лист офіційно передадуть через дипломатичні канали.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 4 червня заявив, що «якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви», повідомляють російські держЗМІ. 5 червня Пєсков повідомив, що Путіну доповіли про лист Зеленського. Щодо реакції Путіна, то у Кремлі утрималися від відповіді. «Не буду забігати наперед», – сказав Пєсков.

Президент США Дональд Трамп, реагуючи на лист, зазначив, що «було б чудово», якби Зеленський і Путін зустрілися.

Раніше Кремль заявляв про пропозицію провести таку зустріч у Москві. Українська сторона таку можливість відкидає. Зеленський заявляв, що пропозиція зустрічі у Москві спрямована на затягування переговорного процесу.

Натомість Україна пропонувала провести таку зустріч на нейтральному майданчику. Назвалися такі країни як Швейцарія, Туреччина.

Москва також називає виведення українських військ із території всієї Донецької області умовою припинення вогню в Україні.

Представники РФ натякають на те, що ця тема обговорювалася під час зустрічі президентів США й Росії в Анкориджі у серпні минулого року. У Кремлі стверджують, що «дух Анкориджа» чи «розуміння, досягнуте в Анкориджі» мають лежати в основі врегулювання в Україні.

12 травня президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що він не мав домовленостей із російським лідером Володимиром Путіним про те, що Росія отримає весь Донбас.

Влада України відмовляється виконувати вимогу про передачу всього Донбасу під контроль Росії.