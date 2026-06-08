Радіо Свобода Weekly: Путін відхилив пропозиції Зеленського, чим «змарнував» шанс РФ

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Путін змарнував можливість вийти з провальної війни – Сибіга

Очільник РФ Володимир Путін «змарнував можливість вийти з провальної війни», відмовившись від пропозиції президента України Володимира Зеленського про прямі мирні переговори, зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, «відмова Путіна – це погана новина для росіян», оскільки ситуація для Росії буде тільки погіршуватися. «Втрати на полі бою зростатимуть. Невдачі ставатимуть дедалі принизливішими. Економіка буде все глибше занурюватися в рецесію. Буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найбільш вразливих верствах населення», – написав очільник МЗС.

Він звернув увагу, що в РФ уже немає безпечних місць, які могли б бути «звільнені від довгострокових санкцій України, інтенсивність атак продовжуватиме зростати».

Сибіга також наголосив, що все це буде лише тому, що «фанатик у Кремлі хоче залишитися при владі за будь-яку ціну» і готовий пожертвувати майбутнім своєї країни, занапастивши життя мільйонів людей «заради своїх божевільних помилок». Більше про це тут

США схвалили пакет допомоги Україні на 9 мільярдів

Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги Україні та санкцій проти Росії. До демократів приєдналися 18 республіканців, що дозволило ухвалити законопроєкт, який республіканське керівництво намагалося не виносити на голосування.

Закон про підтримку України (Ukraine Support Act) був ухвалений 226 голосами проти 195 після того, як його прихильники подолали місяці опору завдяки петиції про винесення на голосування – одному з найскладніших процедурних механізмів у Конгресі США.

Це перший комплексний законопроєкт на підтримку України, ухвалений Палатою представників у складі 119-го Конгресу, і він свідчить про зростаюче занепокоєння серед частини республіканців щодо того, як адміністрація реагує на війну Росії проти України.

Закон виділення понад 1 млрд доларів на допомогу Україні, до 8 млрд доларів військових кредитів, підтримку відбудови країни, допомогу союзникам у Балтії, а також новий пакет санкцій проти фінансового, енергетичного, гірничодобувного та державного секторів Росії. Детальніше за лінком

«Позиція України зараз сильніша». Чи справді війна може завершитись восени?

Останнім часом активно ведуться дискусії щодо термінів можливого завершення російсько-української війни. Тут центральною є заява керівника Офісу президента України Кирила Буданова, що він отримав від глави держави вказівку спробувати завершити війну до початку зими – тобто восени.

Це не перша заява про можливі терміни завершення бойових дій, які прозвучали нещодавно – там прогнози і на 2026 рік, і за три роки, і навіть, що війна триватиме ще ціле десятиліття…

Які фактори впливають на це?

Як це збігається з політичним календарем у США?

Чи справді реально очікувати кінця війни максимум у листопаді?

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Китай не готовий рятувати Росію будь-якою ціною: велике дослідження

Сценарій, за якого авторитарні режими об’єднаються навколо найбільшої сухопутної війни в Європі з часів Другої світової, ще 10 років тому не уявляли навіть найсміливіші аналітики. Це визнає віцепрезидент Центру аналізу європейської політики (CEPA) Крістофер Волкер у звіті, що підсумовує два роки досліджень російсько-китайського партнерства.

Автори намагалися зрозуміти, наскільки далеко можуть зайти у співпраці Росія та Китай, які називають свої відносини «безмежними». Висновок дослідників: попри дедалі тіснішу координацію та спільне прагнення послабити вплив Заходу, межі цього партнерства все ж існують. Водночас «вільні суспільства більше не можуть дозволити собі недооцінювати масштаби співпраці авторитарних режимів», – пише у передмові Волкер.

«Війна [в Україні] стала масштабною лабораторією, з якої китайські стратеги можуть отримувати знання без прямої участі в бойових діях», – пояснює у звіті науковий співробітник Програми з Росії та Євразії аналітичного центру Chatham House Матьє Булег. Більше інформації тут

«Ми без втрат проходимо кримське ППО». Як Middle Strike наносять удари по військових об’єктах РФ в тилу – 500+ кілометрів?

«Логістичний локдаун» для російської армії. Middle Strike дрони націлені на тилові об’єкти РФ в тилу. За останні місяці Сили оборони України вчетверо збільшили знищення логістики противника, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині, за даними Міноборони України.

Знищення російських тилів зменшує кількість штурмів на фронті, підтверджує командир 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ Микола Колесник. Полк працює з дроном-камікадзе «Зозуля», що літає на відстань понад 500 км та несе бойову частину до 50 кг. Завдяки мідлстрайк-ударам полк повністю контролює Запорізьку область. Їм вдається також обходити російське ППО в окупованому Криму та вражати об’єкти енергетичної інфраструктури Джанкоя, Красноперекопська та Армянська.

Міноборони України планує масштабувати використання Middle Strike на фронті. У межах першого етапу «Логістичного локдауну» МОУ разом з Генштабом виділило додаткові 5 млрд гривень для військових на закупівлю сучасних засобів Middle Strike. Більше інформації за лінком

Рінат Ахметов в інтерв’ю The Guardian – про Зеленського, Донбас і майбутнє України. Реакції

Найбагатший українець Рінат Ахметов уперше з початку масштабної війни дав велике інтерв’ю. Розмова з британським виданням The Guardian була присвячена 90-річчю «Шахтаря» та 30 рокам Ахметова на чолі футбольного клубу. Проте значна частина інтерв’ю стосувалася його поглядів на майбутнє відновлення України, ставлення до президента Володимира Зеленського і ситуації на окупованій Донеччині.

Ахметов зауважив, що під час оборони Маріуполя підтримував постійний зв’язок із командиром захисників «Азовсталі» Денисом «Редісом» Прокопенком, а в сам Маріуполь приїжджав безпосередньо перед масштабним вторгненням РФ у лютому 2022 року.

Що саме розповів Ахметов і які реакції викликало його перше велике інтервʼю за довгий час? Читайте тут

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