Зеленський відзначив державними нагородами людей, причетних до операції «Павутина»

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами людей, причетних до спецоперації «Павутина».

«Сьогодні відзначив державними нагородами України людей, без яких би не відбулась «Павутина». Називати їх не маємо права – все абсолютно таємно досі та ще довго буде. Це вже історична операція СБУ, яка ретельно готувалась і саме в цей день рік тому вийшла на завершальний етап», – написав він у телеграмі.

Зеленський нагадав, що внаслідок операції «Павутина» були знищені чи принаймні пошкоджені 41 російський літак.

«Ще жодного разу до того Росія не втрачала таку техніку, у такій кількості та через удари такими незрівнянно дешевшими дронами. Україна вкотре довела, що вміє діяти асиметрично, обороняється активно та справді креативно й що Росія не має шансу здолати українську сміливість», – додав президент.

1 червня 2025 року українські безпілотники атакували дронами одразу кілька військових аеродромів Росії: в Іркутській, Мурманській, Рязанській та Іванівській областях. У СБУ заявили, що в результаті атаки був уражений 41 російський літак, серед яких були А-50, Ту-95, Ту-22 М3 та Ту-160. Голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко говорив, що 13 літаків знищені.

Представники американських та європейських спецслужб заявили The New York Times, що в результаті операції СБУ до 20 російських стратегічних літаків могли бути знищені або серйозно пошкоджені. Агентство Reuters із посиланням на американських чиновників повідомляло про знищення 10 російських літаків.



